Un perro lejos de interponerse ante el robo que iba a suceder en su casa, detuvo al ladrón y le saltó exigiéndoles caricias. La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de la cochera, donde el delincuente sustrajo una bicicleta.

Este perro lejos de defender su hogar, recibió con entusiasmo a un ladrón que entró a su casa a robar, el cual antes de llevarse una bicicleta, lo acarició y jugó. El robo se dio en San Diego, California, Estados Unidos, y todo quedó registrado gracias a los videos de seguridad que había en la cochera de la casa.

Si bien los perros por instinto son amigables, pero lo que más resalta es su sentido protector, no solo por sus seres queridos, sino también por sus pertenencias. Sin embargo, este golden retriever es tan bien educado y amistoso que lejos de morder y alertar a sus dueños del robo de su hogar, se lanzó contra un ladrón y le pidió caricias.

En el video se logra ver como un hombre con gorra blanca y zapatillas rojas se mete a lo que parece ser una cochera y se llevaba una bicicleta eléctrica. Pero no se percató que no estaba solo en el lugar, sino que el perro de la familia también rondaba la zona, aunque su objetivo no era detenerlo, sino reclamar unos minutos de juegos.

Pero eso no es todo, sino que el delincuente se mete de nuevo al garaje y comienza a jugar con el golden, y hasta a decirle cariños «Eres el mejor perro que he conocido. También te amo. ¿Dónde está tu padre?», dijo el criminal.

Perro se hace amigo de ladrón}