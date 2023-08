Apóstoles | Tras la viralización de su historia, “Polaquito” tendrá un “Acogimiento Familiar”

Tras la difusión de su historia, las autoridades locales y provinciales han unido fuerzas para garantizar un futuro más prometedor. Luciano, a quien los vecinos llaman cariñosamente “El Polaquito”, será acogido en un entorno seguro y propicio para su desarrollo, marcando un cambio esperanzador en su vida y un hito en la conciencia de la comunidad ante las situaciones vulnerables que enfrentan niños como él.

La conmovedora historia de Luciano, conocido como “El Polaquito”, el joven vendedor de dulces de solo 12 años que recorre las calles de Apóstoles hasta altas horas de la noche, ha desencadenado una respuesta solidaria por parte de las autoridades locales y provinciales. Tras la difusión de su historia en redes sociales por el piloto de motociclismo Esequiel Gómez, el destino de Luciano tomó un giro esperanzador.

El niño, que captado los corazones de muchos con su dedicación y tenacidad para ayudar a su familia, ha enfrentado dificultades significativas en su corta vida. Su situación se hizo pública cuando Gómez compartió un conmovedor video en el que Luciano, agotado y en medio de la noche, intentaba vender sus productos para poder regresar a casa. La comunidad se unió en apoyo a este joven vendedor, y su historia llegó a oídos de las autoridades pertinentes.



Las entidades involucradas, la Dirección de Niñez de Apóstoles, la Subsecretaría de Infancia de la provincia y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, han trabajado de manera conjunta y articulada para asegurar el bienestar de Luciano. En una declaración conjunta, han anunciado que se ha tomado la decisión de brindarle Acogimiento Familiar.

Este acogimiento tiene como objetivo principal garantizar un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo y crecimiento de Luciano. Aunque su madre ha estado involucrada en su vida y ha contribuido a su sostenimiento vendiendo productos junto a él, la comunidad y las autoridades reconocen la importancia de proporcionarle al niño un entorno en el que pueda tener una educación formal y oportunidades para un futuro más prometedor.

Luciano, de tan solo 12 años, es una figura conocida en la Capital Nacional de la Yerba Mate. Durante el día, suele vender dulces, principalmente alfajores y bollos hechos por su madre.

Hace unos meses, los vecinos se unieron para reponer su bicicleta robada, vehículo esencial para sus ventas y juegos. Sin embargo, poco tiempo después, Luciano volvió a quedarse sin el medio de transporte y, al ser cuestionado al respecto, prefirió no dar detalles.

Ahora, a pie, recorre diariamente todos los barrios de Apóstoles, quedándose cada vez hasta más tarde en el centro, intentando vender cada producto que su madre le da. La situación alcanzó un punto crítico una reciente madrugada, cuando Luciano entró a un bar pidiendo usar el teléfono para informar a su madre sobre sus ventas y saber si podía regresar a casa.

Gómez, al conocer la historia, descubrió que no era la primera vez que el niño realizaba esa llamada nocturna. Luciano suele decir: “Si no vendo todo, no puedo volver a mi casa”.