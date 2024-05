Tragedia en la Costanera de Posadas: la Justicia confía en las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer el accidente

A más de un mes del siniestro vial que se cobró la vida de los estudiantes Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez, ambos alumnos del Instituto Santa María, la Justicia misionera continúa investigando los hechos que conmocionaron a la comunidad educativa.

En las últimas horas, la Policía de Misiones entregó al Juzgado Correccional y de Menores 2 la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad desde el momento en que los menores salieron del establecimiento educativo hasta el momento del siniestro ocurrido el 11 de abril en la costanera de Posadas.

Por otra parte, un informe de la Junta Médica determinó que los menores ya no presentan signos de estrés postraumático ni shock emocional tras el hecho.

En diálogo con Misiones OnLine, el juez César Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores 2, explicó: “Desde el primer momento de que recibimos el sumario policial hemos ordenado medidas, compartiendo varias de ellas con el Ministerio Público Fiscal. No es menos cierto que todavía no podemos reproducir lo más importante ya que el video que detalla el lugar del hecho este todavía no lo pudimos abrir. Llegó ayer a última hora y tiene que estar presente el Ministerio Público Fiscal”.

Jiménez agregó: “Sugerimos entrevistas personales con los padres de los dos chicos fallecidos. Ambos presentaron a través de un escrito de sus abogados, su imposibilidad de asistir en atención a su estado actual de conmoción. Y no es menos cierto que las medidas solicitadas son diarias, al punto tal que mañana continuamos con la comparecencia de oficiales de policía que tienen intervención en el hecho. Después ya venimos con los testimonios”, contó el Magistrado.

Ante la consulta sobre el avance de la investigación, el juez respondió: “diariamente tenemos medidas que realizar que son las jornadas suscritas y sugeridas por Fiscal”.

En cuanto a las declaraciones de los familiares de las víctimas, Jiménez explicó: «Los padres [alegaron] el estado de conmoción, que debe ser así. De hecho, este es un hecho muy trágico. Es un siniestro vial de mucha complejidad y a la vez los elementos que tenemos que obtener de pericias, testimonios, situaciones difíciles de comprender si no están acreditados en la causa».

El magistrado añadió que se solicitarán testimonios de “personas que estaban presentes que vieron el hecho, inclusive del dueño del vehículo mayor en donde supuestamente con quien supuestamente chocó este vehículo que trajo aparejado el trágico accidente”.

Si bien aún se desconocen los detalles del siniestro, el juez Jiménez aseguró que el juzgado está trabajando en esclarecer los hechos y brindar respuestas a las familias de las víctimas.

Por último, Jímenez remarcó que los querellantes pueden acercarse al Juzgado y solicitar medidas en relación al siniestro que conmovió a la sociedad posadeña.