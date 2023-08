A más de un año del robo millonario en Guaraní, la víctima aún espera justicia y denuncia amenazas por parte de los sospechosos

Más de un año después de un violento asalto a su hogar, Elena Szemeczuk, residente de Guaraní, denunció amenazas por parte de los sospechosos, falta de acción de la justicia y temor creciente por la inseguridad. Aseguró que las marcas en los billetes robados prueban su procedencia, pero las autoridades aún no devolvieron la mayoría del dinero sustraído.

En un caso de inseguridad que continúa sin resolverse, Elena Szemeczuk , una mujer de 58 años, vivió una experiencia traumática en su propiedad de Colonia Yapeyú, Guaraní. El pasado 21 de abril de 2022, fue víctima de un violento asalto perpetrado por dos individuos que la amenazaron y le robaron dinero en efectivo de distintas denominaciones, así como su camioneta Toyota Hilux. El vehículo fue hallado en la localidad de Caá Yarí y días más tarde encontraron el dinero luego de allanar una casa.

Transcurrió más de un año desde el robo millonario que sufrió en su hogar y aún no recuperó el dinero sustraído. «Se hicieron las pericias, hicieron todo y ahora la fiscalía dice que no pueden comprobar que el dinero es mío. Lo único que me restituyeron, es lo que estaba dentro de la billetera, que eran 37 mil pesos», relató la mujer añadiendo que continuamente citan a su abogado pero sin una respuesta concreta.

Esta situación dejó a la víctima en una posición complicada, ya que los billetes robados tenían un sello de identificación. «Son pesos que nos pagan los brasileros y los billetes de mil vienen con un sello porque en cierta forma las empresas brasileñas hacen eso, o en la aduana, no sé, para justificar que el dinero no es falso», explicó aclarando que los reales y dólares no fueron encontrados.

Sin embargo, su preocupación no se limita a la pérdida económica. La damnificada también manifestó su temor por el peligro persistente en la zona y denunció una aparente inacción de las autoridades. «Yo no puedo entender, porque siguen asaltando, al comerciante de Alem, que asaltaron hace poquito a Don Arturo. Son la misma gente, la misma modalidad, la misma vestimenta. Yo misma fui a hablar con este hombre», aseguró.

Además, denunció amenazas y posibles intentos de silencio por parte de los asaltantes. «El 25 de mayo, ellos vinieron a mi casa de nuevo amenazando acá. Ese sí estuvo detenido seis meses. El primero tres meses y también la fiscalía lo dejó salir», declaró indicando que en las cámaras de seguridad de Leandro N. Alem captaron la misma camioneta que habrían usado para amenazarla. Por ello, consideró que “es la misma banda, e inclusive antes de que me asalten a mí, asaltaron a un hombre acá cerca de Guaraní, que vive sobre la ruta», aseveró.

Respecto al intento de intimidación, dijo que inició cuando fue al juzgado, el día 24 de mayo. “Salgo a las 14 horas, alguien en el juzgado le avisa que el día 25 yo me quedaba sola porque mi marido viajaba a Brasil. El abogado incluso de la otra parte, del detenido, me pregunta si cuando mi marido viaja yo me quedo sola en la casa o recibo visitas, yo le dije que no, que no recibía visitas. Al otro día aparecen acá en mi casa, tengo testigos que vieron a uno de los involucrados, el que yo digo que es el que vino con la capucha acá”, contó.

Afortunadamente, como era feriado, estaba a punto de irse a la casa de un familiar a pasar el día, mencionó, pero desde el patio de su casa avistó al sospechoso, que llegó a su propiedad en una Eco Sport, un vehículo que ella reconoció haber visto en el juzgado el día anterior. «Cuando asomo la cabeza nomás detrás de una pared, pregunto quién es. Y él me dice, yo soy el que estuvo ayer en el juzgado y ahí corro adentro de mi casa y llamo rápido a la policía», comentó.

En ese sentido, lamentó la falta de avance en su caso y criticó la gestión del sistema judicial. «El juzgado está haciendo el otro atraco a birome armada ahora, porque se van a quedar con mi plata» sostuvo, apuntando contra el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá.

En tanto, con preocupación, la mujer sigue luchando por obtener justicia y seguridad en su comunidad. Según sus palabras, «es una mafia. Ojo que los investigué, los investigué personalmente y si esto se se niega a remover, no se dan cuenta la mafia que es», cerró.

