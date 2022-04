Millonario asalto en Guaraní | Habló la víctima y aseguró sentirse amenazada y con miedo tras lo ocurrido

Elena Szemeczuk es la productora víctima de un millonario asalto en Guaraní, ocurrido el pasado jueves alrededor de las 7:30, en la picada Yapeyú. Desde su hogar se llevaron aproximadamente 3,5 millones de pesos y una camioneta, tras amenazarla con arma de fuego.

Aunque el rodado ya fue rastreado luego de intervenciones policiales que continúan trabajando en el destino del dinero robado en Guaraní, la mujer dijo que la amenazaron con represalias si hacía la denuncia.

Szemeczuk, de 58 años, brindó su versión sobre cómo ocurrieron los hechos:

“Ayer a la mañana temprano, ya estaba despierta, y escucho que alguien golpea las manos desde el patio. Entonces me acerco a la ventana y observo que había un muchacho, me dio la impresión de que era alguien con características de ser trabajador aquí en mi chacra. Tengo 7 perros en el patio que se mostraban enfurecidos debido a que el sujeto le tiraba piedras, así que me acerco y le pregunto qué necesitaba, me pide una herramienta para arreglar su moto. Al decirle que no tenía herramientas me doy media vuelta y el muchacho se tira arriba mío, saca un revólver y me dice que era un asalto”.

La damnificada además reveló que a punta de pistola la obligó a entrar a su casa, y en ese momento apareció otro sujeto con el rostro tapado. Ambos le exigieron el acceso a un gran monto de dinero que se hallaba en la casa.

“Con una pistola en la cien hice que mis perros se calmaran y no atacaran, los llevé adentro y busqué la plata que estaban pidiendo. Tenía una suma en pesos y otra en dólares, cuando se lo entrego me exigen reales que supuestamente también tenía, y yo les digo que no, que eso era todo”, contó Elena.

En la continuidad de su relato, comentó que seguidamente procedieron a buscar los reales de manera violenta, y pudieron ubicarlos en la mesa de luz de su dormitorio.

Asimismo la perjudicada entiende que se manejaron con datos precisos, aunque tenían la orden de no dañarla físicamente.

“Mientras seguían buscando más reales, les advertí que a las 8 venían mis personales de trabajo, aunque no era así pero quería que se vayan, y como faltaba poco me dicen que entonces les dé la camioneta. Les arranqué para que se la lleven y además me robaron el celular. Cuando se van, yo salgo a la avenida para pedir ayuda”, contó.

Por otra parte, aseguró que la camioneta si se apagaba era complicada de arrancar, por eso cree que se les cortó el arranque y la dejaron abandonada en el lugar. “Estoy amenazada, me dijeron que si denunciaba habría represalia. Ahora también estoy custodiada”, finalizó Elena al margen del trabajo policial en funcionamiento.