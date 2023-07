El sábado pasado, la cancha de Barrio Obrero en Puerto Esperanza fue testigo de una escena caótica durante un partido de la Liga de Fútbol de Eldorado. La disputa entre Club Barrio Obrero y Club Mado se tornó en una batalla campal, dejando como resultado al árbitro Marcos Horacio Ibáñez hospitalizado y un menor de edad herido.

Según el testimonio de Ibáñez, la violencia se desató al finalizar el primer tiempo del encuentro. El director técnico del Club Barrio Obrero se abalanzó sobre el árbitro, propinándole un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido. Intentando alejarse de su agresor, un jugador del mismo equipo se sumó a la agresión, lanzándole una patada por la espalda, lo que hizo que cayera al suelo indefenso. En esta posición vulnerable, el jugador le propinó otra patada en la cabeza que dejó a Ibáñez inconsciente.

“Se abalanzó sobre mí el director técnico del club Barrio Obrero, me lanzó una piña impactándome en la cabeza. Intenté alejarme del sujeto pero un jugador del mismo club, el cual no logré identificar, me lanzó otra patada de atrás. Me caí y, tendido en el suelo sin poder defenderme, me lanzó una patada en la cabeza y me dejó inconsciente”, señaló el árbitro.

Las fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar y encontraron al árbitro tendido en el suelo, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico. El diagnóstico del médico policial reveló que Ibáñez presentaba “Eritematosa en el pómulo derecho y escoriaciones en la rodilla derecha”, indicando la gravedad de las lesiones sufridas.

Asimismo, durante la trifulca, un menor de edad también resultó gravemente herido. Según testigos, un espectador lanzó una botella de hielo desde la tribuna, la cual impactó en el pecho del joven, provocándole lesiones que requirieron atención médica inmediata.