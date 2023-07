Tras recibirse en la UNaM, joven profesional cuenta su experiencia: “Me formé en Misiones y ejerzo mi profesión en Alemania»

Paula Derkach, una joven oriunda de Colonia Liebig, Corrientes, logró adaptarse profesionalmente en Alemania después de completar sus estudios en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Graduada de la carrera de contador público, decidió junto a su novio emigrar a Colonia, donde actualmente trabaja en una multinacional gracias a sus conocimientos y título universitario.

Tras su llegada a Alemania, Paula Derkach comenzó realizando trabajos de reparto y otras ocupaciones temporales. Sin embargo, hace tres meses tuvo la oportunidad de trabajar como contadora en una empresa multinacional, gracias a su destacado desempeño y habilidades adquiridas durante su formación en la UNaM. “Estoy muy contenta de ejercer mi profesión en Alemania después de haber estudiado en la Universidad Nacional de Misiones”, expresó Derkach, en diálogo con Canal 12.

La joven resaltó el alto nivel académico que obtuvo en la universidad y cómo esto la ayudó a validar su título en Alemania. “Envié toda la documentación en español y aquí la aceptaron de esa manera. Reconocieron mi título como equivalente alemán a un máster, lo cual es un nivel muy alto”, aseguró Derkach.

Inicialmente, se esperaba que Derkach comenzara como pasante en la empresa, pero sus conocimientos y competencias profesionales le permitieron ser contratada directamente como contadora. “Cuando ingresé, iban a colocarme como pasante, pero inmediatamente, debido a mi título, me consideraron como una contadora profesional”, destacó.

Aunque enfrentó desafíos relacionados con el idioma y algunas barreras culturales, Paula Derkach logró adaptarse rápidamente a su nueva vida en Colonia. “Al principio no hablaba alemán en absoluto, pero lo he estado estudiando poco a poco. Ir al supermercado o realizar actividades cotidianas era toda una aventura. Con valentía, me lancé y ahora me siento mucho más cómoda”, compartió la profesional.

Derkach también mencionó que la ciudad ha sido acogedora con los extranjeros, y aunque tiene amigos latinoamericanos, ha tenido la oportunidad de interactuar con los alemanes, quienes se muestran simpáticos una vez que se abren y se conocen. Los encuentros en el parque los sábados, los asados y los días de playa son algunas de las actividades frecuentes entre su grupo de amigos.

Aprovechando la oportunidad, Paula Derkach recomendó algunos lugares turísticos en Colonia. Destacó la gastronomía local, que se centra en la carne de cerdo y algunas pastas. Además, mencionó la catedral inmensa y muy visitada como un ícono de la ciudad. “Estamos en la cuarta ciudad más poblada de Alemania, por lo que los extranjeros son bienvenidos. En el sur del país son un poco más cerrados”, especificó.

La historia de éxito de Paula Derkach en Alemania demuestra el valor de la educación pública gratuita y de calidad que se ofrece en Misiones, atrayendo a jóvenes de toda la región en busca de oportunidades académicas y profesionales.