El miedo a hablar en público es más común de lo que pensamos: ¿cómo superarlo? 

A todos nos pasó alguna vez que por algún motivo se nos pidió pasar al frente de la clase, del equipo de fútbol, del grupo de trabajo o ante la mirada de los atentos invitados de una fiesta, con la desafiante tarea de decir unas palabras. Nuevo miedo desbloqueado, hablar en público.

Muy por el contrario a lo que la mayoría cree, el miedo a hablar en público es una respuesta natural y común que experimentan una gran cantidad de personas. Se estima que este tipo de miedo, conocido como glosofobia, afecta a una gran parte de la población en diferentes grados en distintos momentos o durante toda su vida. Es más, muchos dejaron este plano sin poder darse el gusto de disfrutar del hablar en público.

Hay varias razones por las cuales el miedo a hablar puede considerarse una respuesta natural. Primero, el ser humano tiende a ser consciente de sí mismo y de cómo es percibido por los demás. El acto de hablar en público implica exponerse ante una audiencia, lo cual puede generar ansiedad y preocupación por el juicio y la evaluación de los demás. Es natural que pensemos en la máquina de generar traumas llamada «el qué dirán». Y en cuanto a traumas a la hora de exponernos al público vamos a extendernos más pero será en otro artículo.

El miedo a hablar en público también puede estar relacionado con el terror a cometer errores o a no estar a la altura de las expectativas y fracasar. No podemos negar que existe una presión social y una sensación de vulnerabilidad al estar en el centro de atención cuando nos toca hablar y tener que comunicar efectivamente un mensaje. El miedo es una respuesta a lo desconocido y justo eso nos pasa cuando pasamos a hablar, exponernos a una situación que nos incomoda porque desconocemos cómo puede resultar.

¿Cómo puedo superar el miedo a hablar en público?

Aunque el miedo a hablar en público sea una respuesta natural, esto no significa que sea imposible de cambiar. Es importante saber que sí es posible superar este miedo y desarrollar habilidades que nos permitan desarrollar nuestra oratoria y lograr comunicar con efectividad. Es a través de la práctica, la preparación y la adquisición de técnicas específicas que se puede lograr superar esta fobia.

El miedo a hablar en público se conoce con el término “glosofobia”, que proviene del griego, gloso que significa “lengua” y “fobos “que es miedo.

Es importante destacar que el grado de miedo varía de una persona a otra ya que todos somos diferentes y respondemos de manera distinta. Mientras que algunas personas pueden sentir un nivel moderado de ansiedad antes de hablar en público, otras pueden experimentar un miedo más intenso que puede llegar a ser paralizante. Otras llegan a quedarse sin aire o transpiran mucho. Están aquellas personas que producen saliva en exceso o por el contrario, se les seca la boca.

Es importante remarcar que las emociones no necesariamente son buenas o malas, estas son funcionales. Y cuando nos enfrentamos a un público, es natural que sintamos el rigor de lo que está por pasar: vamos a hablar en público y necesitamos decir cosas coherentes para poder comunicarnos efectivamente. Es por eso que usamos esto que nos pasa a nuestro favor, funciona como un mecanismo que nos ayuda a ser responsables y diligentes con lo que vamos a decir. Pero eso no debe paralizarnos si no que debemos ser capaces de sobreponernos y disfrutar de hablar en público y tener éxito al comunicar.

En conclusión, aunque el miedo a hablar en público es una respuesta natural, existen estrategias y técnicas para manejarlo y superarlo. La práctica constante, la preparación adecuada y la adquisición de habilidades de oratoria pueden ayudar a reducir y controlar este miedo, permitiendo a las personas comunicarse de manera efectiva y segura en situaciones públicas.

Federico Espínola, Locutor Nacional y Asesor de Oratoria

