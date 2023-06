“Flogueiros” dividen la opinión pública: ¿Apasionados o imprudentes?

La comunidad de“Flogueiros” está en pié de guerra para defender su actividad. Aseguran que esta “pasión” los mantiene alejados de la delincuencia y las drogas y apuntan a que se debe confiar en la destreza de los camioneros a la hora de realizar las maniobras que tanto cuestionamiento han generado en redes sociales.

Tras la viralización de los videos que muestran una serie de maniobras de control con camiones de gran porte que incluyen invasión de carriles y conductas imprudentes en rutas nacionales, la opinión pública se dividió en torno a la temática.

Desde hace unos días, los “flogueiros” están en boca de todos. Cuentas en redes sociales que difunden este movimiento surgieron desde todos los puntos de la provincia de Misiones para defender y “bancar” lo que ellos consideran una “pasión”.

Por otra parte, un gran número de personas repudia este tipo de maniobras sobre la vía pública. El sentido común esgrime argumentos que señalan la “irresponsabilidad” y la falta de profesionalismo por parte de estos conductores. Tampoco faltó quienes pidieron que actúen las fuerzas del orden para imponer severas multas a los responsables.

A la hora de escuchar “la otra campana”, la de los “flogueiros”, se destacan comentarios que apuntan a que “más peligroso son los chóferes de coches y camionetas que se creen Toreto se pasan en contramano a toda velocidad sin importar quien viene en frente”.

Asimismo una pregunta que se repitió por parte de quienes producen este tipo de contenido fue: “¿Prefieren que vendamos drogas por ahí o que persigamos nuestros sueños?”

No obstante, no todo fue respeto y diálogo. No faltaron los “flogueiros” que tras la repercusión de los videos decidieron enviar a este medio mensajes intimidatorios vía redes sociales. En su gran mayoría, jóvencitos que aseguraron sentirse afectados por la divulgacion de un contenido que ellos mismos comparten en redes sociales.

Otra voz que se hizo escuchar fue la de empresarios del rubro del transporte, quienes como propietarios de flotas de camiones, recriminan que sus choferes utilicen sus vehículos para este tipo de actividad, que además de poner en riesgo la seguridad pública, genera un desgaste importante en los camiones y acoplados.

“Genera un desgaste y un peligro, como dueño de transporte se me es muy dificil controlar eso y terminan ocacionando un accidente sin necesidad”, dijo un empresario transportista en diálogo con Misiones Online.

Por su parte, la fuerza de seguridad de la provincia ya tomó carta en el asunto y prometen mayores controles en las zonas donde más arraigada se encuentra este tipo de actividades. Los videos abundan y en los mismos se puede identificar facilmente a los camiones involucrados.

Qué son los «flogueiros»

Estos flogueiros, inspirados en los populares «influencers» de Brasil, han encontrado en Misiones el escenario perfecto para llevar a cabo sus arriesgadas grabaciones, capturando la atención de miles de espectadores en las redes sociales.

La actividad consiste en grabar maniobras temerarias con camiones para luego compartirlas en redes sociales formando una comunidad que no para de crecer.

Varias de estas cuentas dedicadas a esta comunidad han surgido recientemente en las redes sociales más populares, como TikTok e Instagram. Estas cuentas, ubicadas en Jardín América, Santo Pipó, Capioví y Campo Viera, cuentan con miles de seguidores y continúan creciendo rápidamente.

El término «flogueiros» proviene de Flogao, una revista brasileña que dio lugar a la creación de una comunidad de fanáticos apasionados por los camiones, quienes se dedicaban a compartir fotos y videos de estos vehículos. La tendencia se ha expandido ahora a la provincia de Misiones, despertando tanto el interés de algunos como la preocupación de otros.

La dinámica de los «Flogueiros» implica que las personas se ubiquen estratégicamente en los accesos a las ciudades o cerca de estaciones de servicio, donde llegan con cámaras para registrar el paso de los camiones.

En algunos casos, los camioneros están al tanto de la presencia de estos aficionados y deciden interactuar con ellos, devolviendo cortesías con bocinazos o señales de luces. Sin embargo, en otros casos, algunos conductores llevan sus acciones al límite, realizando maniobras arriesgadas con el objetivo de destacar en los videos capturados.

En las redes sociales, se pueden encontrar diversas publicaciones que muestran a los camiones realizando maniobras peligrosas, como zigzags, invasiones de carriles y banquinas, y movimientos bruscos de sus acoplados. Estos videos llaman la atención por su variedad, ya que se realizan en diferentes condiciones y lugares, incluyendo tramos urbanos de rutas nacionales y provinciales.

Es importante recordar que las redes sociales no deben convertirse en un escenario para promover conductas irresponsables en las vías. La seguridad de todos los usuarios de las rutas debe ser siempre prioritaria.