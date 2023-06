Compatibilidad entre plan Alimentar y empleo temporario: “Hoy sí podemos exigir al obrero rural que tenía miedo de no cobrar sus planes sociales, que se registre”, señaló el productor Ariel Steffen

El productor yerbatero celebró resolución que efectiviza la compatibilidad entre la tarjeta Alimentar y el empleo registrado en el sector rural en Argentina. Además, agradeció las gestiones de Gobierno de Misiones y principalmente el acompañamiento de la ministra de Trabajo Silvana Giménez.

Este jueves la resolución 1165/2023 fue publicada en el Boletín Oficial y de esta forma es un hecho la compatibilidad entre el plan Alimentar y empleo formal. El Gobierno provincial y asociaciones de productores venían reclamando esta medida por la escasez de mano de obra en el sector agropecuario.

“Hace mucho tiempo que se viene hablando y reclamando esto, pero no había respuesta”, indicó el productor yerbatero, Ariel Steffen.

“Hoy estuve hablando con varios obreros rurales y todos están contentos porque pueden cobrar su plan, pero también pueden salir a trabajar con todo en regla y ganarse su pan dignamente y poder vivir un poquito mejor”, afirmó el productor.

Ya oficializada la mediada, Steffen aseguró que “responde a una de las necesidades reales que tiene el sector. Hoy podemos exigirle a ese obrero rural que antes tenía miedo de dejar de cobrar sus planes sociales, que se registre”.

Esto pretende traer una solución a la escasez de mano de obra para trabajar en el campo, un problema del que tantas veces productores de distintos sectores hicieron eco.

A su vez, manifestó que como productores también les brinda cierta tranquilidad de tener a sus obreros registrados, bajo buenas condiciones laborales y evitar así también sanciones.

“A nosotros no nos interesa para nada tener un obrero no registrado. Estamos pagando, a veces hasta por adelantada la corresponsabilidad gremial y los aportes del obrero rural. Por eso, bajo ningún punto nos beneficia arriesgarnos a tener un problema con un obrero no inscripto, siendo que el pago lo tenemos al día”, expresó.

Una respuesta exigida por el Gobierno de Misiones

Cuando la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz visitó Misiones por última vez, el mismo gobernador provincial Oscar Herrera Ahuad, volvió a planteó la necesidad de poder brindar una ayuda a los productores afectados por la falta de mano de obra.

Sumado a esto, semanas atrás el ministerio de Trabajo provincial sancionó a productores por no cumplir con todas las condiciones laborales correspondientes y no tener registrados a sus empleados. Esto genero revuelo y terminó con una manifestación por parte de los productores en San Pedro.

Sin embargo, luego de esto, la ministra de Trabajo de Misiones Silvana Giménez decidió reunirse con ellos y atender a sus reclamos. El sector expresó las dificultades que travesaban para encontrar trabajadores rurales que quieran ser registrados.

“Luego de ese inconveniente que tuvimos en San Pedro hay que destacar que la ministra se tomó el trabajo de venir hasta San Pedro, sentarse con nosotros y durante 4 horas discutir esta problemática. Y hoy, debido al reclamo que nosotros hicimos y a su acompañamiento, tenemos esta solución. Estamos muy contentos”, mencionó Steffen.

Tras este encuentro, la provincia insistió nuevamente con la necesidad y urgencia de compatibilizar los planes y el trabajo formal. Días después, se formalizó la medida.