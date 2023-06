Corrientes | Utilizaron el ChatGPT para dictar una sentencia en Berón de Astrada

El doctor José Osvaldo Ledesma, Juez de Paz de Berón de Astrada, dictó una sentencia en la cual utilizó Chat GPT para incorporar a su sentencia un párrafo en formato de lectura fácil destinado a una persona con bajo nivel de instrucción.

El doctor José Osvaldo Ledesma, Juez de Paz de Berón de Astrada, en la provincia de Corrientes, dictó una sentencia en la cual utilizó ChatGPT para incorporar a su sentencia un párrafo en formato de lectura fácil destinado a una persona con bajo nivel de instrucción. Se trató de un proceso voluntario sin patrocinio letrado en el cual se estaba rechazando la pretensión, con lo cual, consideró que había que redoblar los esfuerzos por hacer más comprensibles los fundamentos de tal decisión.

El “prompt” (instrucción) que dio el doctor José Osvaldo Ledesma a la mencionada aplicación de inteligencia artificial fue el siguiente: “Resume con lenguaje sencillo y fácil, en un párrafo, el siguiente texto entre comillas”. A continuación, el magistrado copió y pegó los considerandos completos, es decir, los fundamentos de la sentencia incluida, desde luego, la valoración probatoria, todo lo cual ya había pasado por el tamiz del lenguaje claro, utilizando para ello el asistente de redacción “ArText”.

ChatGPT brindó la siguiente respuesta: “En primer lugar, el juicio de información sumaria busca demostrar una situación de hecho para obtener una declaración judicial de certeza sobre ella. M. C. G. ha presentado este juicio para demostrar que vivió en aparente matrimonio con E. A. C. A. desde 2001 hasta 2020. Se han presentado pruebas documentales, como registros de domicilio, recibos y certificados, así como testimonios de testigos y un sondeo vecinal. Sin embargo, todas las pruebas y declaraciones indican que, aunque M. y E. vivieron juntos en el pasado y tuvieron hijos, se separaron después de regresar de Buenos Aires y vivieron en casas separadas. E. se encargó de cuidar a sus hijos, y M. solo los visitaba de vez en cuando. Basándome en esto, considero que los hechos afirmados por M. no han sido demostrados, y por lo tanto, debo rechazar la solicitud de información sumaria de convivencia”.

Pionero en Lenguaje Claro

Cabe recordar que, tal como se dio a conocer oportunamente, el Juzgado de Paz de Berón de Astrada fue el primero en la provincia en utilizar lenguaje claro y lectura fácil en las sentencias, desde 2017.

Desde el año pasado, además, empezó a utilizar ArText (asistente de redacción en lenguaje claro, desarrollado por la UNED de España, bajo la dirección de la doctora en lingüística aplicada Iria Da Cunha) para la elaboración de los fundamentos o considerandos en párrafos y oraciones más breves, con adecuado uso de conectores, participios, gerundios, entre otros.

Inteligencia artificial

Ahora avanzó un paso al frente al utilizar, para el párrafo en lectura fácil (destinado a personas en situación de vulnerabilidad por razones cognitivas o de instrucción), el ChatGPT, que es un chatbot basado en inteligencia artificial y desarrollado por el laboratorio de investigación “Open AI”.

Labor intelectual necesaria

Es importante destacar que estas tecnologías no son infalibles, con lo cual, no sustituyen la labor intelectual de los magistrados, sino que la potencian. Es decir, como cualquier otra herramienta, coadyuvan a un mejor y más eficiente logro de los objetivos propuestos, sin desplazar el control y la intervención humana que son tan necesarios como insoslayables. En este caso, el juez analizó la síntesis arrojada por el chatbot y consideró que condensaba adecuadamente los fundamentos de lo resuelto, razón por la cual decidió incorporarla a su sentencia.

Corriente

ChatGPT