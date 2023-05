Seis funciones que hacen superior a Bard, la inteligencia artificial de Google, sobre ChatGPT

Bard, el generador de texto de Google, ya está disponible en 180 países, iniciando su camino para competir mano a mano con ChatGPT, la otra inteligencia artificial que ha movido gran parte de este mercado. Casi todos los servicios de la compañía como Gmail, Docs o Chrome, tienen IA.

Aunque la nueva herramienta de Google solo está disponible por ahora en inglés, japonés y coreano, cuenta con funciones que lo hacen diferente a su competidor, teniendo la opción de proyectarse como una opción superior para aquellos que quieren generar contenido en texto a través de indicaciones o preguntas.

Mejoras de Bard frente a ChatGPT

Respuestas de mayor calidad

A diferente de la plataforma de Open AI, que se alimenta de datos de internet hasta 2021, la inteligencia artificial de Google es entrenada constantemente por la base de datos que tiene la compañía, que es más amplia y eso lleva a que dé mejores respuestas.

En gran medida ese contenido ya lo generaba el buscador, solo que era el usuario quien debía construir una respuesta ingresando a una o más páginas. Ahora Bard condensa todo en un solo contenido.

Conexión a internet

ChatGPT cuenta con un modelo gratuito y otro de pago. El que no requiere dinero no está conectado a internet, por lo que tiene la limitación de solo contar con información hasta el 2021, así que la plataforma no sabe quién ganó el Mundial de 2022 o que la Reina Isabel II de Inglaterra ya falleció.

Para acceder a una versión con conexión a internet se debe usar Bing. Pero Bard lo hace directamente y por ese motivo sus resultados son actualizados.

Una misma pregunta, distintas respuestas

Bard, a diferencia de ChatGPT, presenta tres opciones a una misma respuesta. La idea de estos borradores es que el usuario escoja cuál contenido se acoda mejor a lo que estaba buscando. Una alternativa funcional para aquellos que quieren información con cierto estilo y puedan optar por diferentes opciones, no solo teniendo una esquematizada.

Resumir páginas web

Pedirle a ChatGPT que haga el resumen de una página es complicado porque la herramienta solo puede hacer este contenido cuando tiene entre 100 o 200 palabras y la mayoría de veces genera el texto partiendo de lo que dice el link. El resultado es un resumen con partes inventadas.

Mientras que Bard, que está preparada para textos largos y puede dar tres opciones diferentes, sus resúmenes son de mayor calidad y más completos.

Fuentes

Si bien al usar ChatGPT en la versión para Bing, el buscador de Microsoft muestra de dónde ha sacado el contenido para generar una respuesta. En la aplicación nativa de Open AI no es posible saberlo y la inteligencia artificial crea el texto sin dar citas.

Bard opta por el camino de Bing y enlaza las fuentes que usó para dar la referencia al usuario, algo que es útil para dirigirse a esa página y complementar la información, realizar citas para trabajos y profundizar la búsqueda.

Enlace con herramientas de Google

Aunque copiar y pegar es un proceso corto, Bard agrega una función que permite llevar el contenido generado a Docs, Hoja de Cálculo o a un correo de Gmail con un solo clic. Esto mantiene la experiencia de una manera más fluida.

Cómo pedir acceso a Bard

Esta inteligencia artificial está desarrollada con PaLM 2, el nuevo modelo de lenguaje de Google que soporta 100 idiomas, pero actualmente solo es posible interactuar en inglés, japonés y coreano.

Esto condiciona el texto que se va a introducir porque al estar en un navegador es posible habilitar el traductor y ver los contenidos generados en español o cualquier otro idioma.

Para acceder a esta plataforma el proceso de solicitud es el siguiente:

En el navegador ir a bard. Iniciar sesión con una cuenta de Google. Se abrirá una pestaña de inicio y allí se debe dar clic en el botón Try Bard. Aparecerá un texto para aceptar términos y condiciones. Después de leerlos habrá que aceptarlos. Saldrá una advertencia diciendo que Bard es un experimento, por lo que está propenso a errores. Después de aceptar ese aviso se habilitará la plataforma.

(Fuente: Infobae)

