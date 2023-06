Cierre de alianzas: los 9 puntos de tensión en el oficialismo y la oposición

A las 00:00 del jueves los frentes políticos deberán presentar sus papeles para la inscripción definitiva de alianzas. Los actores principales, tanto del oficialismo como de la oposición, trabajan para cerrar acuerdos y generar consensos.

El cierre definitivo de alianzas, dispuesto para este jueves a las 00:00, esclarecerá una parte del panorama electoral, tanto en el oficialismo como en la oposición, de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 13 de agosto en todo el país. Por eso, Ámbito te cuenta las principales claves y dudas que deberán deberán definir las principales coaliciones a lo largo de la jornada.

A diferencia de otros años, las negociaciones entre los principales actores que componen el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están al rojo vivo. Mientras el tiempo corre, los principales referentes se mueven a contrarreloj para delimitar el reglamento interno e inscribir las nuevas alianzas ante el juzgado de María Servini.

Los partidos políticos, en ambas coaliciones, deberán manifestar nuevamente la voluntad de competir juntos; tendrán que exhibir ante la Justicia Electoral Nacional el acta constitutiva y fijarán las condiciones para quienes quieran inscribir las fórmulas presidenciales el próximo 24 de junio.

El Frente de Todos se presentó en las elecciones 2019 integrado por 15 partidos nacionales: Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, KOLINA, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, Frente Grande, Partido Solidario, Unidad Popular, Partido de la Concertación FORJA, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Intransigente y Soberanxs.

Juntos por el Cambio, por su parte, se anotó en una alianza entre Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI, Movimiento de Integración y Desarrollo, Encuentro Republicano Federal, Partido Demócrata Progresista, Unión Popular y el Partido Nacionalista Constitucional UNIR.

Cierre de alianzas: las principales claves del Frente de Todos

¿Cambio de nombre?

Unas de las claves que envuelve a las negociaciones dentro del frente oficialista es el nombre: el Frente de Todos podría dejar de existir y la palabra «todos» ya no figuraría en las listas que se presentarán en las próximas elecciones nacionales. De esta forma, se le pone fin a la marca que permitió la vuelta del peronismo al Gobierno en octubre de 2019 y la alianza se llamará de otra forma.

Rol de Alberto Fernández

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, no tendrá lugar en la conformación de las alianzas ni en las listas que se presentarán dentro de 10 días. Al igual que con el nombre, la lógica sería separar la propuesta electoral de la figura del mandatario.

En una entrevista a un grupo de alumnos, Alberto Fernández reconoció la intención por parte del kirchnerismo de diferenciarse de la gestión presidencial: “Cristina se diferencia de mi gobierno y escribe cartas y saca tuits, y está bien; esas cosas no me molestan porque generalmente dejan en evidencia que está viva la política”.

Definición de listas

El punto más álgido, tal vez, se centre en el piso para las nóminas de legisladores nacionales. Por un lado, el entorno de Máximo Kirchner propuso un piso del 40%. Por el otro, sectores vinculados al precandidato Daniel Scioli y al presidente Alberto Fernández lo consideran «demasiado» y recuerdan que el 25 es el «piso histórico» del Partido Justicialista, según pudo averiguar Ámbito.

Otra de las cuestiones que también se impulsó desde el kirchnerismo es que haya presentación de listas propias en todas las categorías.

PASO: ¿sí o no?

Una vez concretada la presentación de la alianza, restará la presentación de listas para saber con certeza si el oficialismo irá con candidato único o se debatirá en una interna en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sergio Massa, uno de los impulsores al rechazo de las primarias, mantuvo su postura pero abrió la posibilidad a dirimir las internas el 13 de agosto: «Creo que lo mejor para la Argentina y el Frente de Todos es la unidad, pero si definen que haya PASO anótennos que también vamos a estar», apostó, aunque aclaró que «no necesito un cargo para hacer política, hago política por mis sueños y por el país que sueño».

El futuro de Daniel Scioli

La figura de Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, es la protagonista dentro de la discusión del Frente de Todos en torno a las PASO.

Mientras sectores del oficialismo cercanos a Cristina Kirchner y a Sergio Massa impulsan la candidatura única, el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires no da el brazo a torcer: aseguró que no se baja ni ante el pedido de Cristina Kirchner. «Voy igual, porque estoy convencido y sería una hipocresía no hacer referencia a que evidentemente hay diferencias internas, matices, diferentes estilos y que mejor que dirima la gente”, expresaba en declaraciones a TN a mediados de mayo.

Ante la postura inquebrantable del exvicepresidente y candidato a la presidencia en 2015, la discusión sobre su permanencia en el Frente de Todos se mantiene abierta.

Cierre de alianzas: las principales claves de Juntos por el Cambio

No habrá ruptura

A pesar de la interna recrudecida con la posible incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti, que dejó claras las posiciones de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sobre la ampliación, Juntos por el Cambio tiene una certeza durante la jornada del cierre de alianzas: la coalición opositora se presentaría a las elecciones primarias sin pruritos ni cambios mayores.

En la última semana, los rumores sobre una posible ruptura entre los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se incrementaron.

La feroz interna abrió el espacio a fuertes versiones que indicaron durante la última semana la posible salida del jefe de Gobierno porteño de la coalición creada en 2019. La inscripción de Juntos por el Cambio ante la jueza Servini descarta en gran medida esa posibilidad.

¿Cambio de nombre?

Otra de las definiciones que brinda la oposición gira en torno al nombre. A diferencia del Frente de Todos, Juntos por el Cambio se presentaría a las elecciones primarias con el mismo nombre y colores.

Desde el sector de José Luis Espert, recientemente incorporado a la coalición junto con su partido, Avanza Libertad, se mencionó la posibilidad de agregar la palabra «libertad». En abril, el economista libertario se manifestó al respecto: “Hoy Mauricio Macri se expresó a favor de este nuevo espacio opositor. Posiblemente, lo llamaríamos Juntos por el Cambio y La Libertad”.

Sin embargo, el desenlace se encamina a que se mantenga el rótulo adoptado en las elecciones generales de 2019, también utilizado en las elecciones legislativas del 2021.

Larreta insiste con ampliar JxC

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, ya presentó un frente propio, en medio de la incertidumbre sobre su posible adhesión a Juntos por el Cambio.

Su espacio se llamará «Hacemos por Nuestro País» y estará conformado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y partidos provinciales, según se conoció este martes.

Larreta insistirá igualmente con la tan ansiada “ampliación” y las negociaciones podrían continuar abiertas hasta el cierre de listas, dispuesto para el 24 de junio.

El rol de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, mientras tanto, continúa con su armado electoral a poco más de una semana de la presentación definitiva de listas. La exministra de Seguridad insinúa un pacto con Maximiliano Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, y presentará listas propias en el territorio bonaerense.

Además, se especula con la colocación de un dirigente radical como compañero de fórmula presidencial, en una ofensiva que pretende debilitar la estructura de Horacio Rodríguez Larreta.

FUENTE: Ámbito.