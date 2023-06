Posadas | Este jueves se realizará un encuentro provincial de Acompañantes Terapéuticos

Con el fin de visibilizar y reconocer la labor de los Acompañantes Terapéuticos en distintas áreas de la Salud en nuestra Provincia, desde el despacho de la Diputada Provincial Suzel Vaider, en conjunto con la Asociación CISMAT, se invita a participar del evento llamado “Reconociéndonos, Acompañantes Terapéuticos”.

El mismo se desarrollará este jueves 15 de Junio, de 9 a 11hs en el Museo Anibal Cambas (Roque González 3300). Allí disertará autoridades provinciales, profesionales de la Salud Mental y referentes del CISMAT: la AT y Psic.Soc. Valeria Bértolo y el Lic. Nicolas Andorno.

Por la tarde, de 16 a 18hs en el Hall de ingreso al Palacio Legislativo se realizará una Conferencia de Prensa con Autoridades y Colegas presentes, posteriormente se invitará a participar de la 4ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes.

Nicolas Andorno, presidente de la Asociación de CISMAT (Centro de Investigación y Servicio en Metodología de Acompañante Terapéutico) explicó que el rol del Acompañante Terapéutico (ATE) surge como una respuesta humanitaria para prevenir internaciones innecesarias y brindar apoyo en el proceso de recuperación de pacientes con padecimientos mentales. Inicialmente utilizado en tratamientos psiquiátricos, este servicio se diversificó a otros ámbitos, como discapacidad infantil, adultos mayores con demencia, adicciones y trastornos alimentarios. También juega un papel importante en la reinserción social de personas en conflicto con la ley penal.

La inserción del ATE abarca un campo tan amplio como el de la salud mental, y su labor se basa en el pedido de un profesional o equipo que solicita el servicio para reforzar y continuar el tratamiento en la vida cotidiana del paciente. En este sentido, Andorno explicó que el ATE actúa como un auxiliar de ese equipo, extendiendo el tratamiento a través de actividades lúdicas, recreativas, gestión de proyectos personales, apoyo en rutinas y cuidado de la higiene. Su objetivo es ser el sostén cotidiano de lo planteado por el equipo de profesionales.

El avance del tratamiento depende de los objetivos establecidos por el equipo médico. El Acompañante Terapéutico trabaja en base a esos lineamientos, traduciéndolos en una estrategia concreta a través de actividades cotidianas. Cada acción realizada por el ATE tiene una intención terapéutica, buscando trabajar los puntos específicos establecidos por los profesionales. Para ello, es fundamental establecer un vínculo con el paciente, lo que humaniza el tratamiento y ofrece una alternativa integral a las internaciones o tratamientos farmacológicos que pueden resultar insuficientes en la recuperación del paciente.

Nicolas Andorno, destacó la importancia de esta disciplina para brindar una mirada integral y personal en la defensa de los derechos de los pacientes. El Acompañante Terapéutico se enfoca en precisar aquellos puntos planteados por los profesionales, permitiendo una atención individualizada y efectiva.

Su labor se presenta como una alternativa valiosa en el campo de la salud mental, promoviendo un enfoque humano y respetuoso para la recuperación de los pacientes. A medida que esta profesión continúa creciendo, se espera que más profesionales y estudiantes en Misiones se sumen a esta noble tarea de acompañar y facilitar la vida cotidiana de aquellos que enfrentan desafíos en su salud mental.

El caso por caso es fundamental en el acompañamiento en salud mental, ya que cada tratamiento se diseña de manera artesanal, teniendo en cuenta la singularidad de cada paciente. Desde el momento uno, el acompañante terapéutico considera este enfoque y, en cuanto a la formación, desde el año 2012 se trabaja en inaugurar y establecer la práctica en la provincia. La formación se realiza en base a criterios de mínimos, avalados por la Asociación Nacional de Acompañantes Terapéuticos y la Dirección Provincial de Salud Mental.

Además, el Acompañante Terapéutico cuenta con una biblioteca específica y aborda la disciplina desde marcos teóricos propios, alejándose de enfoques psicológicos y psiquiátricos tradicionales. Esta formación promueve la transformación de la vocación humanística y asistencial en una valiosa herramienta clínica, que dinamiza, humaniza y promueve el avance del paciente en su vida cotidiana.

Desde 2012, se formaron acompañantes terapéuticos y se crearon condiciones para la implementación de la práctica. Esto incluye convenios con equipos docentes de distintas localidades del interior de la provincia, descentralizando la formación de Posadas. Además, se han establecido convenios con obras sociales, prepagas y municipios, así como con otras instituciones provinciales que reconocen la importancia de contar con un auxiliar de salud mental como el ATE.

El año 2013 fue un hito importante, ya que se estableció un convenio con el DPS (Dirección Provincial de Salud) que abrió las puertas a otros acuerdos. La demanda de acompañantes terapéuticos fue significativa y se generó a partir de los propios proyectos institucionales, demostrando la relevancia de este servicio en la provincia.

“La labor de los acompañantes terapéuticos se consolida como una pieza fundamental en el abordaje de la salud mental, destacándose por su enfoque personalizado y su contribución a la humanización de los tratamientos. Con una formación sólida y una vocación de servicio, estos profesionales continúan expandiendo su presencia en Misiones, brindando apoyo a aquellos que más lo necesitan” dijo Andorno.

Por este motivo, considera que el compromiso de instalar la práctica del acompañamiento terapéutico fue constante, no solo en Posadas, sino también en otras localidades de la provincia, a través de acuerdos, la creación de consejos consultivos y asesoramientos en escuelas e institutos que abordan problemáticas de salud mental. Durante los últimos 11 años, se ha llevado a cabo una gran campaña en esta dirección.

Después de tanto trabajo, los resultados son visibles y hoy existe una demanda creciente. Tanto instituciones públicas como privadas están respondiendo a esta demanda generada por CISMAT, ofreciendo propuestas de formación en línea, especialmente adaptadas a la realidad de la pandemia.

En este sentido, se busca diversificar y profesionalizar la formación. La profesionalización siempre ha sido un tema fundamental para la asociación, y es especialmente relevante en el contexto del tratamiento del proyecto de ley que regula la práctica del acompañamiento terapéutico. En un principio, la formación consistía en un año de marcos teóricos y medio año de prácticas, pero luego se propuso un segundo ciclo de formación que profundizaba en aspectos clínicos más específicos.

Este segundo ciclo de formación tenía como objetivo profesionalizar aún más a los egresados, brindándoles contenidos teóricos adicionales, experiencias clínicas y la oportunidad de establecer contactos con otros profesionales del campo. El intento de profesionalizar también incluía la posibilidad de que los diplomados comenzaran a trabajar como auxiliares una vez egresados y, para aquellos interesados en seguir capacitándose, se ofrecían oportunidades de continuar formándose.

“Es evidente que las personas que cuentan con mayor capacitación tienen más herramientas y están mejor preparadas para ingresar al mercado laboral. Actualmente, existen numerosas ofertas laborales en la provincia, lo cual es motivo de gran satisfacción, ya que demuestra que otras organizaciones pueden continuar avanzando en el proyecto que se inició en Misiones. Además, es importante destacar que muchos de los docentes que imparten estas formaciones en diversas instituciones son egresados de CISMAT” dijo.

La Asociación de CISMAT celebra el progreso alcanzado en la provincia y se enorgullece de ver cómo otras organizaciones y profesionales continúan impulsando y expandiendo la práctica del acompañamiento terapéutico. El compromiso con la formación y la profesionalización sigue siendo fundamental para garantizar un servicio de calidad y una atención integral a quienes requieren este tipo de acompañamiento en su proceso de recuperación.

“Para nosotros es un orgullo inmenso contar con CISMAT como el punto de partida de esta movida no solo en la práctica del acompañamiento terapéutico, sino también en la formación de los profesionales en esta disciplina. Valoramos enormemente que se siga avanzando en la profesionalización, pero sin perder de vista nuestra historia, reconociendo la trayectoria que le ha dado identidad a CISMAT en la provincia de Misiones” celebró.

Y agregó “Nuestra labor también se enfoca en abordar problemáticas regionales específicas, propias de nuestra comunidad. Nos sentimos orgullosos de la demanda que se ha generado y de que el Estado reconozca la importancia de regular esta disciplina. Es un reflejo de todo el camino recorrido y los logros obtenidos, y nos llena de satisfacción ver que se reconoce el trabajo realizado durante tantos años. Permanezco muy vinculado a ella. Es una disciplina hermosa que te permite no solo desplegar tu vocación de servicio, educación y asistencia, sino también adoptar una posición ética gratificante. Es muy satisfactorio presenciar los logros del paciente, porque todo se construye en conjunto. El acompañante terapéutico no solo acompaña al paciente, sino también acompaña su proceso de recuperación. En muchos casos, el acompañamiento terapéutico logra resultados que los psicofármacos u otros dispositivos tradicionales del abordaje psiquiátrico no alcanzan” reflexionó el profesional

No obstante, remarcó que esto no implica cuestionar la eficacia de otros servicios, sino más bien presentar una alternativa complementaria y pensar que se puede lograr a través del encuentro humano y todo lo que eso implica. “Es una carrera apasionante con la cual nos identificamos plenamente”.

Respecto a la demanda, dijo que es considerable, con más de 1400 acompañantes terapéuticos en toda la provincia. Esto es el resultado de haber iniciado en el año 2012.

“Los espacios cotidianos en los que el acompañante terapéutico se desempeña son de vital importancia, y en ellos trabajamos entre tres y cinco horas por día o día por medio. En todo ese tiempo, estamos constantemente enfocados en el paciente, buscando actividades que se ajusten a sus necesidades y metas terapéuticas específicas. Debemos tener en cuenta los intereses y deseos del paciente, pero también cumplir con los objetivos que nos han sido indicados para trabajar con él. Es un trabajo constante que implica estar atentos a cada detalle para poder brindar el mejor apoyo posible” destacó.

Por este motivo, explicó que “la meta es asegurarnos de que haya recursos humanos capacitados y conciencia sobre la importancia de nuestra labor. No importa el nivel de formación que se le dé al acompañante terapéutico, lo esencial es mantener su rol y entender que somos un complemento fundamental en el equipo terapéutico, trabajando de la mano de profesionales de diversas disciplinas para brindar el mejor apoyo posible a quienes lo necesiten. Es importante destacar que la comunidad terapéutica es la que extiende y lleva adelante el tratamiento, pero quien dirige ese tratamiento siempre será un profesional de grado. Ya sea un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo, un pediatra, un fisiatra, un terapista ocupacional, un psicopedagogo o un licenciado en Trabajo Social, el profesional habilitado es quien lidera el abordaje terapéutico”.

En definitiva, es a partir de las indicaciones y planteamientos de estos profesionales que el acompañante terapéutico diseña su estrategia de trabajo. El primer paso es establecer un vínculo sólido con el paciente, lo cual es fundamental y permite poner en práctica todas las propuestas y desafíos que se le presenten.

Asimismo, dijo que cuando se realiza una actividad aparentemente simple, como leer el diario o pasear al perro por el barrio, el objetivo no es solo realizar esa actividad en sí, sino utilizarla como excusa para abordar aspectos específicos del paciente. Por ejemplo, trabajar la orientación espacial, la organización del tiempo y del espacio, la autorresponsabilidad, la regulación de impulsos, entre muchas otras cuestiones que sean pertinentes al caso en particular.

Por último, Andorno adelanto que el próximo jueves será un día decisivo para el acompañamiento terapéutico en la provincia.

“Hemos tenido diversas charlas y encuentros con la diputada Ana Azul Centeno, quien está a cargo de la comisión encargada de trabajar en el proyecto de ley del Ejercicio de la TEA (Terapia de Estimulación y Desarrollo). También hemos contado con el apoyo de la diputada Selva Ider, quien nos ha brindado su comprensión y apertura de una manera excepcional. Gracias a este compromiso, se propuso la realización de un encuentro para reunir a todos los acompañantes terapéuticos de la provincia. También se ha invitado a municipios e instituciones que nos han apoyado durante más de diez años. Este encuentro será una oportunidad para conocernos, reconocernos y comprender la importancia de visibilizar y reconocer el rol del acompañante terapéutico” dijo.

Andorno enfatizó que es vital que se reconozca la trayectoria y el trabajo que se ha realizado hasta ahora, así como el compromiso de todas las personas que han encontrado en esta profesión un ingreso legítimo para sus vidas, sus familias y sus hogares.

“Este encuentro del jueves reviste una gran importancia, por lo que invitamos a todos los acompañantes terapéuticos interesados a participar, así como a las instituciones que deseen sumarse. La cita es un momento para unirnos, compartir experiencias y reafirmar nuestro compromiso con esta valiosa disciplina. La visibilidad y el reconocimiento son fundamentales para seguir avanzando en la promoción de la salud mental y el bienestar de quienes necesitan de nuestro apoyo” finalizó.