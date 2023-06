Taylor Swift anunció una nueva fecha en Buenos Aires: comenzó la venta general de entradas

La expectativa por la primera visita de Taylor Swift parece recién estar comenzando y nadie se anima a precisar cuando terminará. Ni bien se anunciaron los conciertos para el 9 y 10 de noviembre, las redes sociales convirtieron en tendencia todo lo que tuviera que ver con ella. El lunes volaron los tickets de la preventa y este martes en pocas horas se agotaron las entradas para los dos shows que dará en el estadio de River Plate.

Poco tiempo después, desde DF Entertainment, la productora de los conciertos, informaron la realización de una nueva fecha para el sábado 11 de noviembre, en el mismo escenario. Las entradas ya están disponibles por el sistema All Access y las redes sociales volvieron a poblarse de ilusiones, y sus correspondientes memes, en pos de conseguir conseguir una entrada.

Desde que se anunció la primera preventa, las filas virtuales estuvieron cerca del colapso y se registraron más de dos millones de usuarios en busca de conseguir su ticket. Mientras tanto, las primeras swifties, como se conoce a las seguidoras de la artista, ya empezaron a acampar en las inmediaciones del estadio, a más de cinco meses de los conciertos, dando una muestra más del creciente fanatismo por Taylor.

The Eras Tour es el nombre de la gira que acercará por primera vez a la artista a esta parte del mundo. Los rumores se instalaron desde bien temprano en la agenda de la de Pensilvania y terminaron de confirmarse el viernes pasado, cuando se nombró a Argentina como uno de los destinos, que también incluirá Colombia, México, Brasil, y diferentes ciudades de lo Estados Unidos. Luego de cantar en el Monumental la siguiente fecha pautada es el 18 de noviembre en Río de Janeiro. Y en esa larga semana se amparan las ilusiones de los admiradores en que haya más conciertos en el país.

Para aquellos fanáticos de la artista que estén interesados en conocer más detalles sobre los shows internacionales que serán anunciados próximamente o los que ya fueron confirmados pero no son en el país, es recomendable que ingresen en taylorswift.com/tour para enterarse de todas las novedades.

Es importante destacar que en esta oportunidad, todos los shows que la artista dará en América Latina contarán con la presencia de Sabrina Carpenter como telonera e invitada especial, quien entonará sus hits antes de la llegada de Taylor.

Sabrina es una cantante, compositora y actriz de 24 años, nacida en Pensilvania como Taylor. Además de ser una gran fanática de Taylor Swift desde muy pequeña. En esta oportunidad podrá cumplir su sueño de acompañar a su ídola por primera vez en Argentina y el resto de los países.

El 13 de mayo pasado, en su segunda fecha en Filadelfia como parte de The Eras Tour, la artista vivió un repudiable momento con uno de los de seguridad. El show se estaba llevando a cabo con total normalidad con los miles de fanáticos cantando éxitos como You Belong with Me, All Too Well y August haciendo retumbar el Lincoln Financial Field, hasta que un incidente con un miembro del equipo hizo que se colmara la paciencia de la cantante.

Taylor se encontraba interpretando la canción número 36 de su repertorio para esa noche, Bad Blood, cuando un guardia de seguridad comenzó a empujar a una fan. Al darse cuenta, la cantautora de Pensilvania cambió completamente su rostro de felicidad por uno de ira y dejó de cantar por momentos para reprender al guardia, quien no hacía caso a los gritos de Swift. “¡Hey! ¡Detente! ¡Ella no está haciendo nada!” Se puede escuchar de parte de Swift en los videos grabados por miembros del público.