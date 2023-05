Otro avance contra el dengue: investigadores descubren la estrategia empleada por el virus para neutralizar las defensas del organismo

El enigma de cómo los virus evaden las respuestas del organismo ha sido históricamente un desafío. El dengue, que este año ha provocado más de 100 mil casos reportados en el país y 400 millones en todo el mundo, es uno de los principales objetivos de estudio de la virología actual. En agosto llegaría la vacuna a nuestro país.

En este contexto, el equipo del Instituto Leloir, liderado por la investigadora del Conicet Andrea Gamarnik, ha publicado un trabajo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que proporciona nuevas pistas al respecto y podría allanar el camino para el diseño de vacunas capaces de prevenir las infecciones de las cuatro variedades existentes.

«El descubrimiento radica en haber encontrado las bases moleculares que diferencian los distintos serotipos del virus del dengue. Esta diferencia se refiere a un mecanismo que utiliza el virus para desactivar el sistema inmunológico antiviral de la célula y tener éxito en la infección. El mecanismo implica la unión de una proteína viral (NS5) a una proteína de nuestras células (ERC1) que tiene una función antiviral, eliminándola de la célula. De esta manera, el virus debilita el sistema inmune innato», explica Gamarnik. Y agrega: «Este mecanismo evolucionó y está activo en el virus del tipo 2 pero no en el tipo 4. Esta información es útil para diseñar vacunas tetravalentes de manera más efectiva».

Gamarnik y su equipo han revelado una de las estrategias que emplea el dengue para evadir la respuesta inmunológica de las células humanas y, por lo tanto, infectarlas de manera eficiente. Además, han determinado que la vía de defensa viral es diferente según el serotipo del virus: 1, 2, 3 o 4. Estos avances permiten abordar un interrogante importante en la atención clínica de los pacientes con la enfermedad: ¿por qué cada serotipo viral puede causar manifestaciones clínicas y síntomas diferentes?.

Este avance también es crucial para el diseño de plataformas vacunales que puedan responder a todos los serotipos sin excepción. Esta ha sido una asignatura pendiente en la comunidad científica durante mucho tiempo, considerando que la exposición previa a cualquiera de los serotipos puede provocar una enfermedad más grave en caso de una nueva infección con un serotipo diferente.

A fines de abril, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la vacuna desarrollada por la compañía japonesa Takeda, conocida como Qdenga. Está destinada a personas mayores de cuatro años, independientemente de si han tenido o no la enfermedad. Su composición se basa en el serotipo 2 y se agrega material genético de los otros serotipos (1, 3 y 4) con el objetivo de brindar protección integral contra todas las formas de dengue que circulan en el mundo. Se espera con gran expectativa esta vacuna, que podría llegar al país a partir de agosto. Con información de Página .