Cuidar la identidad de los menores en denuncias donde ellos son las víctimas: una responsabilidad…

En una sociedad cada vez más conectada, donde los medios de comunicación y las redes sociales ocupan un lugar central en nuestras vidas, surge la necesidad de reflexionar sobre la importancia de proteger la identidad de los menores en situaciones donde son víctimas. En el programa El Primer Día, de Misiones Online Tv, conversamos con Florencia Collinet, abogada especializada en derecho de familia, quien nos brindó su visión experta sobre este tema.

Según Collinet, los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos perjudiciales de la exposición en los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). En la actualidad, ocho de cada diez menores tienen acceso a dispositivos electrónicos y pasan gran parte de su tiempo frente a pantallas. Esto significa que la información y las imágenes a las que están expuestos pueden tener un impacto significativo en su bienestar y desarrollo.

La abogada advierte que la difusión de imágenes, videos o información sensible sobre menores por parte de quienes deberían protegerlos, como el Estado, los juzgados o los propios abogados, conlleva una gran responsabilidad. También menciona a las fuerzas de seguridad, que en ocasiones pueden filtrar información sensible. Estas acciones pueden provocar una revictimización de los menores y atentar contra su derecho a la intimidad, la imagen, el decoro y el honor.

Uno de los aspectos que destaca Collinet es el papel de los padres en la protección de sus hijos. En ocasiones, por ignorancia o por motivos personales, pueden cometer errores que llevan a la identificación de los menores. La abogada enfatiza que es fundamental concientizar a los padres sobre la importancia de cuidar la privacidad de sus hijos y evitar que sean utilizados como herramientas de venganza o como medio para dañar a terceros.

Collinet ejemplifica su argumento con situaciones reales que ha presenciado en su experiencia profesional. Menciona casos en los que uno de los progenitores publica fotografías de sus hijos en redes sociales, utilizando indirectas, discursos de odio o difamaciones hacia el otro progenitor. Estas publicaciones no solo afectan la imagen y el bienestar emocional de los menores, sino que también generan conflictos legales.

En respuesta a estas situaciones, la abogada destaca la importancia de acudir a la justicia y presentar denuncias formales. En algunos casos, los jueces han tomado medidas sancionatorias, como multas, para evitar la difusión de estas imágenes y proteger la intimidad de los menores. También menciona la posibilidad de solicitar que no se publiquen fotografías de hijos menores de edad, lo cual puede ser un tema delicado y sujeto a interpretación.

MG