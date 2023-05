En las últimas horas, salió a la luz un video que está presente en la causa hace tres años, pero que el abogado del delantero de Boca pidió que se exhibiera por primera vez en la sexta audiencia del juicio.

En las últimas horas, salió a la luz un video que presentó la defensa de Sebastián Villa, en el juicio por violencia de género que afronta a partir de la denuncia de su expareja Daniela Cortés, en el que busca demostrar «episodios violentos» por parte de la denunciante contra el delantero colombiano de Boca.

La verdad detrás del video que presentó la defensa de Villa contra su expareja

En el video se ve una discusión entre Sebastián Villa y Daniela Cortés en el que el futbolista dice: «Aquí está la prueba, que Sebastián a ella le dice cosas, que esto y lo otro. No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir». Luego, el acusado por violencia de género se refiere a ella: «Ya entonces le pido por favor que me respete que voy para abajo». Después, Cortés le responde: «¿Cómo va a decir que lo de nosotros terminó? Está loco. O sea que cada vez terminamos así. Ay, Dios. Dejá de grabar».

Más adelante, en el video se aprecia una transición y posteriormente Villa vuelve y se expresa repetidamente contra ella: «Mirá cómo te volvés, mirá cómo te volvés, mirá cómo te volvés, mirá». Allí, su expareja contesta «cómo quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés» y el ex-Deportes Tolima replica: «Ya no la quiero, Daniela, ya no la quiero, ¿qué hago?». Por último, Daniela Cortés le dice «eres un estúpido» y el video termina con la palabra de Sebastián Villa: «Mirá cómo me pega».

Lo cierto es que este video está hace tres años en la causa, pero esta es la primera vez que la defensa de Sebastián Villa solicitó que se exhibiera el video, en la sexta audiencia del juicio que se llevó a cabo ayer, para probar agresiones de Daniela Cortés. Como en el video la expareja del futbolista está en ropa interior, la fiscalía solicitó que se desaloje la sala e inmediatamente el abogado del colombiano declaró: “Pero si en el Instagram tiene menos ropa que en esos videos”. De todas formas, la sala quedó sin público.

En la última audiencia, Villa tomó la palabra, denunció a Cortés por «episodios violentos por parte de ella» y hasta manifestó que tuvo que «usar camisetas de manga larga» para que sus compañeros «no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía» en su casa.

Las declaraciones de Villa en la sexta audiencia del juicio en su contra por violencia de género

El futbolista de 26 años relató cómo comenzó la relación sentimental entre ellos. «Nos conocimos en redes sociales, en 2018. Hablábamos por redes sociales, por Instagram. Yo estaba jugando en Tolima, de pronto quedamos a una hora de distancia en avión, ocho horas en auto. Ella iba y venía, con su familia, con mi familia… de pronto me compra Boca y le pido que por favor me acompañe a la revisión médica. Y vinimos a Buenos Aires», explicó.

Entonces agregó que una vez que se concreta la compra de su pase por parte del Xeneize él viajó definitivamente ya para instalarse y Cortés lo hizo un mes más tarde. «Ella volvía, se quedaba un mes, después se iba dos o tres meses. Así era nuestra relación. Ella tenía la niña (su hija) y la universidad donde estudiaba administración de empresas, creo. Su papá no la dejaba quedarse porque tenía la universidad», relató.

Ahí fue cuando todo cambió según el relato del jugador. «Después no era lo mismo, ser el Sebastián Villa del Tolima que el de Boca, que lo convocaban de la Selección Colombia. Quería las contraseñas de las tarjetas, me peleaba porque quería manejarme el Instagram. y yo le decía que no», remarcó.

«Cuando se concreta la venta de Boca, es la primera vez que a mí me entra un dinero. De los 3,5 millones de dólares, a mí me queda un 8 por ciento. Como ella estaba en Buenos Aires y yo estaba entrenando, le hicimos un poder a su hermana, Cintia Cortés. Ella se enojó porque yo no quise darle la firma para que ella fuera dueña del departamento. ‘¿Para qué vine yo a Buenos Aires si no voy a progresar?’ me decía. Al tiempo me enteré que ese departamento que compró, estaba embargado», aseguró.

Entonces fue cuando el colombiano aprovechó para lamentarse por el trato que recibe en las canchas de fútbol cuando juega con Boca como visitante. «Fue muy duro, me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo confío en Dios, yo llevaba a Daniela a la iglesia, hablo con Dios, todos los días le pido a Dios. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona», contó. Esto tiene un contexto muy reciente, ya que en el superclásico además de los silbidos permanentes, los hinchas de River le cantaron: «Se va preso, y Villa se va preso…».

«‘Negro asqueroso, si vos no sos mío, no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal’, me dijo. ‘Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares, yo le daño la carrera’. Ahí yo me asusté mucho», contó sobre una situación con su expareja volviendo al relato de aquellos días.

Fue entonces cuando contó su versión sobre el desenlace de la historia: «Mientras estoy hablando por teléfono, saco la maleta donde tenía el pasaporte. Cuando siento un estruendo, le hizo un rayón en el auto y era Daniela, que me tiró la maleta y me dañó todo el auto. Cuando llegamos a la casa de Juanfer (Quintero, ex jugador de River), estaban la tía y la hermana. Llamé a (el entonces DT de Boca) Miguel Ángel Russo y le conté que Daniela me había agredido, que me pidió dinero».

«Cuando meto la mano adonde tengo el pasaporte, no estaba. Le digo a Juanfer: ‘Mirá que Daniela me sacó el pasaporte’. Fuimos, llegamos a la casa mía, puse la tarjeta blanca, y llegamos. Le escribo a Cintia, le digo que estaba abajo, que le dijera a Daniela que bajara y que me diera el pasaporte. Estaba con Brian, busco el pasaporte, ella estaba bien. Agarré mis cosas y nunca más la volví a ver hasta el día de hoy», finalizó.