¿De qué se trata la prórroga de la moratoria previsional y la ventana jubilatoria?

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, en la Cámara de Diputados, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, anunció la prórroga de la moratoria previsional y la ventana jubilatoria. El subgerente previsional del IPS Helena María Barrios, explicó la diferencia entre ambos y los requisitos para poder acceder a ellos.

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció la prórroga de la moratoria previsional y ventana jubilatoria mediante la implementación de dos decretos publicados el año pasado. La sub gerente previsional del IPS, Helena María Barrios, explicó que estos decretos permiten un adicional compensador para la determinación de una jubilación ordinaria, manteniendo los requisitos de fondos de la ley vigente desde 1997.

Los requisitos incluyen una edad mínima de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, así como un mínimo de 30 años de servicios con aportes en el sistema de reciprocidad. Sin embargo, gracias a estos decretos, es posible traer aportes de otras cajas de ANSES o de otras provincias, lo que significa que es posible acceder al beneficio de la jubilación con solo 15 años y un día de aportes.

La moratoria previsional permite a las personas que tengan la edad para jubilarse pero no el tiempo de servicios, acceder al beneficio completando el tiempo faltante con aportes. El Decreto 636 abarca toda la administración pública en general y mantiene los requisitos para acceder a la jubilación, con el plus de la ventana. Esto significa que se considerarán todos los haberes no remunerativos que tenga el trabajador en su recibo al momento del cese efectivo, siempre y cuando se respete una situación de revista a fecha mayo de 2022. Se mantendrá la categoría que revestía en ese momento y no se determinarán categorizaciones posteriores a esa fecha.

