Rodríguez Larreta en Oberá: “Vamos a extender el gasoducto de Vaca Muerta hacia el norte por la Mesopotamia, para proveer de gas a Corrientes y a Misiones y de ahí exportar al sur de Brasil”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, visitó esta tarde la ciudad de Oberá, en Misiones, para apoyar a los candidatos de su espacio político que competirán en los comicios provinciales del próximo 7 de mayo, y conocer más en profundidad la realidad del territorio.

Lo recibió Martin Arjol (UCR), postulante a gobernador, con quien caminó por el centro de la ciudad, se reunió con vecinos y voluntarios del partido y dialogó con la prensa.

“Vamos a extender el gasoducto de Vaca Muerta hacia el norte por la mesopotamia para proveer de gas a Corrientes y a Misiones y de ahí exportar al sur de Brasil”, prometió el mandatario desde el hotel Cabañas del Parque, donde brindó la conferencia en la que también lo acompañaron el referente provincial y diputado nacional por Misiones, Alfredo Schiavoni; el presidente de Activar y 1° candidato a diputado provincial, Pedro Puerta. También estuvo la candidata a vicegobernadora, Natalia Dorper; la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka; el legislador provincial de Activar, Germán Kiczka; el concejal local, Marcelo Gazzo; y el candidato a intendente de Oberá, Fernando Mercado.

El precandidato presidencial aseguró que para la provincia “lo mejor es que el próximo gobernador sea Martín Arjol” y que si gana las elecciones va a trabajar en sintonía con él y su equipo en Misiones porque ya lo están haciendo en un plan conjunto. Además, sostuvo que esa provincia “va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina”.

“Vamos a hacer de la Argentina un país federal donde Misiones pueda llevar adelante su plan de desarrollo, de crecimiento, de generación de trabajo, terminando con las aduanas internas, con una mayor integración a toda la argentina, con mayor agilidad en la entrada y salida del país, para que puedan seguir viniendo vecinos de los países limítrofes a comprar, a comercializar, a comer a nuestros restaurantes, a generar trabajo. Veo una gran oportunidad en Misiones”, recalcó.

Sobre la reunión del PRO expresó: “Estamos más unidos que nunca en el marco de Juntos por el Cambio. La unidad está por encima de todo. Hablamos de la preocupación y angustia de muchísimos argentinos que sufren el drama de la inflación, con la convicción de que vamos a bajarla y a sacar la Argentina adelante. También hablamos del drama de la inseguridad”.

En relación al discurso de Cristina dijo: “Vuelve a buscar la culpa en otro. Llevan tres años y medio de gobierno, gobernaron 16 años de los últimos 20, pero la culpa la tiene el FMI, Macri, la pandemia, el clima, la sequía, Larreta; siempre el otro, no se hacen cargo de nada”. Y siguió: “Este gobierno fracasó y eso se expresó de una manera tan clara que el Presidente ni siquiera se anima a ir a la reelección. Fracasó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

El dirigente de JxC también volvió a expresar su postura en cuanto a la dolarización: “Para toda la Argentina pesos. Eso no quiere decir que no haya transacciones que se puedan hacer en dólares. Pero no creo en la dolarización porque no es apta para la Argentina de hoy. Me suena a una solución mágica”. Y explicó: “Si dolarizaras hoy, el tipo de cambio te da $4000. Imaginate los niveles de pobreza que habría en la Argentina si llevas el dólar de $400 a $4000, porque es lo que te da la cuenta de pesos sobre dólares”.

Sobre la integración de José Luis Espert a JxC reiteró: “Nosotros por definición somos abiertos a sumar y a crecer. Acá en Misiones también tenemos un acuerdo muy amplio”.

Además, contó que quedaron en reunirse para intercambiar ideas y repitió que lo respeta como economista.

Consultado por el federalismo sostuvo que “hay que replantear la coparticipación y darle más capacidad y autonomía en la generación de recursos a las provincias”.

Respecto de la aduana: “Misiones es la provincia con la mayor proporción de límites con otras provincias y eso requiere un tratamiento especial. Lo que no creo que la solución sea hacer una aduana interna para trabar la entrada de productos a Misiones. Eso va trabando la producción, las industrias. Si tenés una aduana paralela lo único que hacés es desmotivar a que se fabrique en esta provincia entonces, ese no es el camino”.

Sobre los planes sociales dijo que va a “sacar a los intermediarios” y “hacer cumplir las condiciones”. “Si el plan dice que los alumnos tienen que ir a la escuela, hay que hacerlo cumplir”, remarcó.

Más temprano, el Jefe de Gobierno almorzó con 30 candidatos y referentes provinciales. Además, mantuvo un encuentro con 50 candidatos de sublemas y militantes en el Parque de las Naciones, sede permanente de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que se celebra cada septiembre y representa la síntesis cultural, producto de la llegada de inmigrantes a Oberá.

Por la tarde, el mandatario estará en la ciudad de Goya, en Corrientes, donde estará

hasta el sábado junto al gobernador Gustavo Valdés, con una agenda en torno a la tradicional Fiesta del Surubí, que en esta oportunidad celebra su edición número 46.