Juicio por el crimen de Napy Ferreyra: uno de los imputados reconoció que lo habría apuñalado y mañana se espera la sentencia

En la segunda jornada del debate oral que se realizó en el Tribunal Penal Uno de Oberá, uno de los cuatro imputados por el asesinato de David “Napy” Ferreyra asumió su responsabilidad, pero aclaró que no tuvo la intención de matar y actuó con miedo.

Se trata de Pablo Daniel Espíndola de 21 años, sindicado como autor de homicidio simple, que esta mañana ante los jueces reconoció “yo tenía el cuchillo que era de “Napy”, que Laura “Chuky” Batista me había dado para que lo tire, y en ese momento – haciendo referencia a la gresca del 1ero de mayo de 2021 en Campo Viera, donde Ferreyra perdió la vida – del susto le mandé un cuchillazo y no vi donde le pegue”.

“No vi, estaba muy asustado porque el tipo era muy agresivo” continuó.

Además, aclaró: “no tuve la intención de matarlo ni hacerle nada, lo hice por “susto” porque Ferreyra le pegó un serruchazo a mi compañero” refiriéndose a Darío Alejandro Pinto, cuñado de Napy que está siendo juzgado como participe primario.

Siguiendo esa misma línea, describió a la víctima como una persona violenta, agresiva, que decía que era el dueño del Barrio y que quería tener el dominio de todo. Al igual que los demás imputados, Espíndola recordó como Napy “tiraba el cuchillo contra la pared” y dio varios detalles de las agresiones que realizó Ferreyra: a mí me “agarró del cuello”, “le pegó de la nada a – Becquer – y cae al piso”, y también referenció la agresión con un serrucho a su compañero, como detonantes de la fatídica noche.

Se despegó de la intencionalidad de “matar” sosteniendo que desde el principio había aclarado que no quería problemas. “Tenía 19 años … nunca había pasado por eso”. “No es verdad, que fuimos en patota a matarle a Napy, en ningún momento eso pasó”, de esta manera desmintió las testimoniales que complicaban aún más su situación, ya que testigos declararon que la víctima fue atacada en patota, en su casa y en un estado de indefensión. “No sé de dónde salió eso, no es cierto que Pio lo agarró. El ataque fue en la calle, le pegué con el cuchillo y corrí, no entré a lo de Napy no sé dónde vive” finalizó.

Pinto dijo que “no vio cuando le hincaron” a Napy y se despegó del crimen

Otra de las declaraciones relevantes, fue la del cuñado de Napy, Darío Alejandro Pio de 23 años que ante los magistrados -Francisco Aguirre (presidente), José Pablo Rivero y Horacio Paniagua- dio su versión de los hechos.

Pio es juzgado como participe primario y también detalló lo ocurrido en la casa de Laura Chuky Batista, nombrando la misma frase que resonó en el debate oral: Ferreyra sostenía un cuchillo y decía “Que mataba a alguien o alguien le mataba a él”. “Entre todos le pedimos que se calme, que se juntaron para divertirnos, y estábamos escuchando música” indicó. Al respecto de la conducta de Napy manifestó que “le quiso pegar a mi sobrinita yo le pido que se tranquilice que no le haga nada, me respondió que “que me creía yo para meterme con él”.

Contó que le agarró del cuello a Espíndola y que intervino Laura, para pedir que la juntada termine. Habló de la intervención de la dueña de casa (Batista), y de su madre (Gladis Barboza), dijo que “la dueña de casa guardó el cuchillo y que la señora le pidió que se vaya”. También mencionó la lesión a Becquer y los piedrazos que sonaban en el techo de la casa donde fue la reunión. Pino sostuvo que cuando se iba a su casa le avisó a Espíndola para salir juntos, “en el camino Napy me lastimó con un serrucho” y mostró su el brazo donde aún tiene la cicatriz. Insistió en su versión de que no vio ni supo cuando le dieron la estocada que le llevó a la muerte a Ferreyra manifestando que en la comisaria le habían dicho que había muerto”. También se refirió a Napy como un tipo peligroso y que él no tuvo nada que ver con el crimen.

Por el Tribunal Obereño durante esta segunda jornada de debate, con una sala llena de familiares de los imputados pasaron 7 testigos. Mañana a partir de las 8hs será el turno de los alegatos de la Fiscalía a cargo de Estela Salguero. Y de los defensores de los cuatro imputados, José Bridier, que defiende a Pablo Espíndola, el defensor oficial Uriel Olivera que se encarga de Darío Pinto. Y los abogados José Padolski y Beatriz Beltrame a cargo de Alexandro Becker y Laura Batista.

