Comenzó el juicio por el asesinato de David “Napy” Ferreyra en Campo Viera

La primera jornada del debate oral se realizó esta mañana en el Tribunal Penal Uno de Oberá. Allí, cuatro jóvenes se sentaron en el banquillo de los acusados, para ser juzgados por el crimen de David Anselmo “Napy” Ferreyra, ocurrido el 1ero de mayo de 2021 en la localidad de Campo Viera.

Una pelea en el ingreso a la vivienda de una imputada donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas festejando el “Día del Trabajador” y la agresión a la madre de la misma; generó la reacción de los integrantes de un grupo familiar que terminó con la muerte de un joven de 20 años identificado como David Anselmo Ferreyra.

Los acusados son Pablo Daniel Espíndola (21), imputado como autor del delito de homicidio simple; Darío Alejandro Pio (23), como partícipe primario, junto a Mario Alexander Becker (20) y Laura Viviana Batista (24) como participes secundarios. El debate oral terminará de dilucidar la responsabilidad que le cabría a cada uno por el crimen y también el rol por él que se le imputa. De acuerdo a las investigaciones, Pio tomó a Ferreyra y Espíndola le dio una puñalada en el abdomen. Napy murió camino al Hospital. Mientras que, Becker y Batista habrían arrojado piedras y palazos, anteriormente cuando la víctima intentaba escapar.

Esta mañana frente a los jueces Francisco Aguirre (presidente) Juan Pablo Rivero y Horacio Paniagua, declararon dos de los cuatro imputados.

“En el banquillo”

En primer lugar declaró Mario Alexander Becker alias “Pinky” que es pareja de Laura Viviana Batista conocida como “Chuky” que también expuso esta mañana. Los demás imputados Pio y Espindola se abstuvieron

En su declaración Becker relató lo sucedido: “estaba durmiendo, le pedí a mi pareja que se termine todo, que se vayan, que ya era tarde” dijo. Entre otros detalles contó que “le pasan un cuchillo para que lo guarde y que Napy le rompió la nariz de una piña”.

“Le pedimos que se vaya, mi suegra le echa, pero no hacía caso, y como no se quería ir, él le cortó con un serrucho, yo vi cuando le cortó” señaló haciendo alusión a la agresión sufrida por la madre de la imputada.

En su testimonio, sostuvo que en “ningún momento respondió, ni le tiró nada” y consideró que la víctima “se enojó porque le apagamos la música”.

Por otro lado, Laura Viviana Batista a la que apodan “Chuky” también relató lo sucedido dando algunos detalles de la conducta de Napy: “Él estaba con un cuchillo y en la madera de mi casa tiraba tipo tiro al blanco y decía: Hoy me matan o yo mato a alguien”. Dijo que todo esto sucedía “estando la gurisada ahí, había muchos chicos presentes, éramos como 14 personas pero en su mayoría chicos”. Batista continúo contando que “con la pareja de la víctima intentaron sacarle el cuchillo, hasta que lo hicieron y que fue guardado en una gaveta de cubiertos”. También añadió que “cuando se estaban yendo, mi mamá fue lesionada, pedía auxilio, tenía un corte profundo en la cabeza” y señaló a Ferreyra como el agresor.

“Yo la defendí a mi mamá, me hago cargo de que le tiré con un palo y que ayudé a mi sobrino a tirar unas piedras porque también corría peligro” pero que la gresca según su relato terminó cuando vino la policía. “Me enteré que Napy había muerto cuando me llevaron detenida” al respecto explicó – entre lágrimas- que los policías la buscaron para que declare por lo que ocurrió y que, cuando llegó a la comisaria le informaron que estaba detenida por un crimen. “No entendí nada, solo espero que me expliquen” enfatizó. “Yo misma lleve el palo con él que le había pegado, el mismo que usé para trabar la puerta de mi casa, sin embargo, al llegar a la comisaria con mi hija me informaron que Napy había muerto y que estaba detenida por asesinato”.

Cabe recordar que ni la victima ni los acusados gozan de buena conducta en Campo Viera, de acuerdo a lo expuesto en las investigaciones pertinentes. El debate continuará mañana pasadas las 8:30 luego de un cuarto intermedio propuesto por el Tribunal.