Arde el radicalismo misionero, por Emilia Guevara

En el medio de la campaña provincial que culmina en dos semanas, los radicales misioneros no dan pie con bola. Nuevas noticias llegan del partido centenario: los arjolistas instan a cortar boleta a los vecinos que visitan siguiendo al pie de la letra los consejos del gurú de campaña pagado por el gobernador correntino.

Los recientes focus groups realizados por el estratega que asesora a Arjol dan cuenta que el apellido Puerta, primero en la lista de diputados provinciales, resta votos. Esta línea también se le agrega el condimento de que Arjol está ofendido porque Puerta no habría bajado los fondos que prometió durante la negociación para asegurarse ser cabeza de la lista provincial.

En este sentido, al delfin de Valdes no le molestaría que el candidato de Pianesi (principal rival de la interna radical), Francisco Fonseca pueda perder la oportunidad de seguir prendido de un cargo puesto que no se le conoce trabajo alguno.

Este escenario, causó una profunda indignación en el sector de Evolución que ya comienza a meterse de lleno en la campaña nacional para que su referente Pepe Pianesi se pueda imponer como el candidato de JxC en las PASO de agosto.

Sobre Posadas, la cuestión es más espinosa: la preocupación invade a Arjol y Argañaraz (los dueños del sello Radical) ya que según las últimas encuestas que circulan por la sede de Av. Buchardo la Renovación sumaría 5 bancas y JxC solamente 2, quedando afuera del Concejo el candidato a concejal de la lista del veterinario.

“Es lo que pasa cuando te preocupa más la interna y le cerras las puertas a los que piensan distinto. Jamás tuvo una estrategia de campaña seria” dijo en off un ex concejal radical que ya anunció que evalúa competir por fuera de JxC en las PASO.

Así, compañeros, no se gana una elección y a las pruebas me remito. Si se detuvieran a mirar la forma en que el Frente Renovador logró conectar con la sociedad, quizás aprenderían a representar mejor a los misioneros y no solo a los intereses del gobernador correntino y de Capital Federal.

Por Emilia Guevara, Periodista (USAL), Maestrando en Gobierno (UBA).