Habló el padre del joven asesinado en Campo Viera: “Nosotros queremos justica, que los verdaderos asesinos de mi hijo queden presos”

En septiembre de 2022, un joven identificado como Antonio “Toñi” Ledesma fue asesinado a quemarropa en Campo Viera. Al principio, se habló de un posible ajuste de cuentas y se detuvieron a cinco sospechosos. Sin embargo, hubo un cambio en la carátula del caso y todos los detenidos fueron puestos en libertad, lo que llevó a temores de que el caso quedaría impune.

Antonio Ledesma- Santa María de las Misiones

La familia de Ledesma no está dispuesta a dejar que eso suceda. Recientemente se manifestaron frente al juzgado de Oberá, acompañados por amigos y otros familiares, para exigir justicia por la muerte del joven. La manifestación tenía como objetivo recordarle al juez que el caso aún no se ha resuelto y que la familia no está dispuesta a dejar que el asesinato de su hijo quede impune.

En una entrevista, Antonio Ledesma, padre de la víctima, informó que el juez les dio una explicación “poco creíble” sobre la falta de pruebas para condenar a los sospechosos. Ledesma afirmó que había testigos y videos suficientes para incriminar a los detenidos y que la falta de acción por parte del fiscal de la causa es un reflejo de inoperancia en una situación que es más amplia en el barrio, donde hay antecedentes de acciones mafiosas.

Ledesma también informó que el fiscal desestimó la evidencia y los testimonios, describiéndolos como algo sacado de una película de mafiosos. La familia está convencida de que los sospechosos son responsables del asesinato de su hijo y están decididos a seguir luchando por la justicia.

Ledesma expresó su frustración por la falta de acción en el caso y la impunidad con la que actúan los responsables del crimen. Afirmó que la familia seguirá protestando y difundiendo su caso en los medios para asegurarse de que su hijo no sea olvidado y que se haga justicia por su muerte.

El asesinato de Antonio Ledesma no fue un hecho aislado en Campo Viera, según su padre. Hay varios casos similares en los que los responsables han quedado en libertad después de una breve detención e investigación. La familia espera que su lucha por la justicia ayudará a poner fin a esta situación y prevenir futuros casos de violencia.

¿Antonio, a pesar de todo, cree que en algún momento habrá justicia para su hijo?

“En este momento no se en qué creer porque a pesar de las pruebas y los testimonios que presentaron hace siete meses, los acusados fueron liberados. Mi esposa habló con el juez, y le dijo que mi hijo no era un delincuente, sino un joven trabajador que tenía un domingo al mes para jugar al fútbol con sus amigos. La banda de delincuentes que lo mató se la arrebató, y ellos viven en la calle, aterrorizando a todo el barrio”, expresó Antonio.

El padre afirma que el barrio entero les tiene miedo, y que muchas personas que los apoyaban comenzaron a tener miedo cuando salieron en libertad. Incluso el mismo día que salió uno de los acusados, vino a provocar, burlarse y reírse en la cara de su esposa y su hija.

¿Tienen abogados o dependen de alguna asistencia oficial de la justicia?

“Nosotros tenemos dos abogados y presentaron una apelación a la Cámara de Apelación en Posadas”. El juez les dijo que esperarían a recolectar más pruebas, incluyendo pericias balísticas y de las armas entregadas. Si aparecen más pruebas, la calificación de no muerte de homicidio agravado por el uso de arma de fuego podría cambiar.

“No sabemos que creer, ya que el fiscal se lavó las manos y no está seguro de lo que está haciendo. Nosotros queremos justica, que los verdaderos asesinos de mi hijo queden presos”.

El padre dice que la familia no tiene miedo y que no se quedarán callados. La familia seguirá luchando por justicia y esperando que los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia.

