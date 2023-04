Posadas: allanaron un geriátrico por denuncia de abandono y maltrato

El fin de semana apareció un video en manos del cónsul de Paraguay en Posadas, donde se hablaba de un estado de maltrato límite en un geriátrico, con personas con extremidades colgando. Mirta Soria, responsable del área de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, explicó que se constató que las denuncias eran falsas y brindó detalles del procedimiento que llevaron a cabo.

¿Dónde es? ¿Qué lugar?

Mirta Soria: El lugar es en Estado de Israel, primera cuadra. Y se constató de que esas denuncias que hicieron eran falsas. No hay ciudadanos paraguayos. Hay una ciudadana que nació en Paraguay, pero está nacionalizada en Argentina. Y el tema del cónsul que se preocupaba era de un video que viralizaron y fotos de una señora postrada. Ella estaba siendo asistida allí y fue derivada a un sanatorio privado de tal postrada.

¿Estuvieron ahí esta tarde?

MS: Sí, nosotros estuvimos ahí. Se presentó por orden del Juez Cardozo un allanamiento que estaba a cargo de la División de Investigaciones. Se presentó el subcomisario, Villalba Carlos, el comisario mayor que estaba ordenando todo esto, el señor Víctor Caballero, y también estuvo el oficial principal médico forense. Y el cónsul, obviamente, acompañándonos.

¿De dónde surgió ese video que preocupó al cónsul?

MS: Nosotros no sabemos de dónde salió ese video. El cónsul nos acompañó y constató el estado de las señoras que están allí son 8 residentes. Estaban con dos cuidadoras en ese momento porque fue en horas de la siesta, a las 14:30 hs aproximadamente. Se constituyó sub comisario junto con policía científica.

Entonces ¿No hay ciudadanos paraguayos ahí?

MS: No hay ciudadanos paraguayos. Tan solo una que nació en Paraguay, pero nacionalizada en Argentina. No hay ciudadanos paraguayos. Y la denuncia en donde, por ejemplo, el cónsul decía que estaban en total abandono, que estaban deplorables, no hubo ninguna constatación de este tipo.

¿Tampoco hay forma de saber si no trasladaron a esas personas a otro lugar? Eso no se puede constatar.

MS: No, no. Eso se constata porque nosotros, como Salud Pública, también estuvimos en esa residencia en donde hicimos observaciones y de las observaciones que se realizaron en ese momento, hubo una mejoría. Ellos tienen asistencia médica, está una profesional, una médica asistiendo, también se presentó después la abogada, ahora para ver qué es lo que pasaba, con qué oficio, con qué acta, cosas que todavía estaban faltando, pero se constituyó por orden del juez Cardozo esta comisión. Hay ocho residentes, mujeres en estos momentos, se habló con ellas, como te puedes imaginar. Era hora de la siesta, entonces algunas estaban durmiendo, otras sí, se preocuparon por el movimiento que hubo, pero bueno, se contactó que estaba todo dentro de la normalidad. El juez, el médico, por ejemplo, si hay situaciones así de abandono, situaciones de riesgo de salud, hubiese derivado a alguna de las residentes, cosa que no sucedió. El doctor vio que estaban todas hemodinámicamente compensadas y bueno, yo estuve acompañando todo el procedimiento, porque desde el Ministerio de Salud Pública nos interesa esto. El ministro, el doctor Alarcón, se preocupó e inmediatamente me sugirió que vayamos, yo esta mañana, hice una visita en tres residencias para ver de dónde provenía o qué es lo que pasaba con esta denuncia. Y no, no se constató con Ciudadanos Paraguayos. Cuando hablé con el cónsul, que gentilmente me atendió, entonces me dio esta dirección, porque no sabíamos a ciencia cierta qué residencia era la que estaba siendo denunciada. Y bueno, él me acompañó en este procedimiento y se dio cuenta cómo estaban estas personas. El lugar, como te digo, si bien hay observaciones de pronto de infraestructura, que ya la hicimos nosotros también desde el Ministerio de Salud Pública, pero el lugar está limpio, no hay olor a orina, las residentes están siendo asistidas, es más, reciben desde el Ministerio de Desarrollo Social provisión de carne y de víveres secos. Y también, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social paga la luz. Nosotros siempre estamos presentes con las inmunizaciones, esta mañana se hicieron, contra el COVID y contra la antigripal, y eso se hace tanto para el personal como para las residentes que están ahí.

Entonces, por ahora y felizmente, ¿caso cerrado?

MS: Esperemos, eso lo tiene que dictaminar el juez y el informe que sale del allanamiento que hicieron.

Ya que estamos, ¿Cuántos geriátricos tenemos ahora en Posadas?

MS: Nosotros, que sepamos desde el Ministerio de Salud Pública, tenemos 15 residencias.

¿Con cuántos internos o personas?

MS: Y cada uno puede llegar a tener 20 menos este que tiene tan solo 9 personas, 9 mujeres, una de las cuales está en un sanatorio privado acá en la ciudad de Posadas, y los 8 están residiendo. Pero después todos tienen alrededor de 20 adultos mayores que están residiendo, que son privados. El hospital geriátrico, sí tiene 60 personas mayores institucionalizadas.

¿Y la forma de controlar es caerle de sorpresa o hay alguna otra forma?

MS: No, es llegar de sorpresa, y a nosotros desde Salud Pública lo que nos interesa es saber el estado de salud. O sea, que cada una de estas residencias tiene su médico que está a cargo y que es responsable del estado de salud de los residentes.

¿Lo que más padecen en general es problemas estructurales, edilicios?

MS: Algunos sí, otros no. Este tiene un problema edilicio, pero como yo les estaba comentando a la administradora, esto también depende de una asociación, San Vicente de Paul, que está en Buenos Aires. Por lo tanto, ellos tendrían de pronto que reforzar la asistencia o arreglar el tema de esta edilicia. Pero bueno, no pasa nada, y vos sabes los costos como son, y ellos tan solo reciben un mínimo ingreso de estas pacientes que están residiendo allí.

¿Y todos los geriátricos, los 15 que usted menciona, reciben comida del estado?

MS: No, no. Este está recibiendo, me dijeron las referentes, el tema de víveres secos y de carne. Y se menciona en el tema del ministerio de Desarrollo Social. Nosotros llegamos con inmunizaciones y cuando falta o hay alguna urgencia en un tratamiento, también podemos proveer. Pero muchas veces los familiares son los que no se hacen responsables de la asistencia, de ver si yo dejo a mi familiar en una residencia y al menos tengo que ir una vez a la semana o cada 15 días para visitarlo, porque ellos tienen familias.