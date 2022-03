Mirta Soria, directora de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, explicó que la Residencia Virgen de Itatí de Posadas no contaba con habilitación municipal y no cumplía con los requerimientos determinados por la Ley XIX-41 que regula a las organizaciones para adultos mayores, por esta razón no continuará funcionando.

Luego del fallecimiento de una persona mayor en ese lugar y la presentación de un informe negativo, las autoridades correspondientes solicitaron el cierre de la Residencia Virgen de Itatí.

La directora de Geronteología señaló que el trabajo de inspección y toma de decisión sobre el tema se tomó en conjunto con el Observatorio para la Protección, Difusión y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores dependiente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

“Cuando se presentó la denuncia penal, con la intervención del juez Monte, me encontraba en licencia médica por lo que Cristian Chaparro se hizo cargo de la situación”, expresó. “Él requirió con urgencia un informe por parte del médico de la institución, que todavía no fue presentado, y de los dueños”.

“Luego de la exposición de la carpeta se observó el lugar con el acompañamiento de la Defensoría y la Comisión porque sabíamos que no tramitaron la habilitación de la Municipalidad. El Ministerio de Salud Pública no puede realizar esta tarea, enviamos informes al ministro quien lo despacha al municipio responsable”, señaló.

Soria mencionó que el personal de la Dirección de Infraestructura Hospitalaria también inspeccionó el establecimiento y que comprobó que no cumplimentan con lo requerido por la Ley XIX-41 de Registro de Organizaciones para Ancianos.

“Con esta documentación nos reunimos con el Observatorio y decidimos que no puede continuar en funcionamiento como residencia geriátrica o de larga estadía procediendo a comunicarnos con los familiares”, explicó.

“El cierre es responsabilidad del defensor del Pueblo, los funcionarios del Ministerio trabajamos para que las personas no queden a la deriva”, resaltó. En este marco los familiares son derivados a la Dirección de Gerontología para recibir orientación sobre las instituciones habilitadas.

“Un nieto acudió a consultar y dijo que no notó algún inconveniente, estaba satisfecho con la asistencia y que, en cuanto a vacunación, le informaron la situación respetando el derecho de la persona mayor”, contó. “Esto no significa que no existan otras opiniones”, agregó.

Actualmente la provincia cuenta con 20 centros autorizados, sin embargo, “hay otras que necesitan observación de control”, aclaró.

#Posadas #Actualidad #HoraM móvil en vivo desde «Residencia La Familia», el geriátrico «trucho» en donde seis abuelos dieron positivo de coronavirus. pic.twitter.com/3a9mEOIRSM — misionesonline.net (@misionesonline) April 20, 2021