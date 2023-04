Estudiantes posadeños tendrán la posibilidad de visitar el Hogar de Día para conocer el trabajo que se realiza allí

Esta mañana se realizó la presentación del programa “Conociendo el Hogar de Día”, Los estudiantes de la capital misionera tendrán la posibilidad de visitar el lugar y compartir actividades con los niños y adolescentes que asisten al mismo.

De la actividad participaron el ministro de Prevención de Adicciones, Samuel López, la subsecretaria de educación, Cielo Linares y representantes de la empresa Crucero del Norte.

Según indicaron durante la presentación del programa, los estudiantes de distintas escuelas de la capital misionera serán trasladados hasta el Hogar de Día por colectivos de la empresa Crucero del Norte, dos viernes al mes. La propuesta es conocer el lugar y también trataran temas vinculados a los derechos y se presentará un mensaje preventivo sobre el consumo de sustancias.

En este sentido, el ministro de prevención de adicciones, Samuel López, destacó que, “el programa busca dar a conocer el espacio y brindar una oportunidad para que niños y adolescentes puedan asistir y utilizar el hogar de día como una herramienta de gestión, garantía y restitución de derechos”, y agregó que es importante, “la educación formal y despertar la solidaridad en las escuelas públicas y de gestión privada”.

El ministro explicó que el Hogar de Día es una herramienta de contención, acompañamiento y tratamiento para adolescentes en problemas de consumo de sustancias o adicciones. En este sentido, López mencionó que han detectado situaciones preocupantes en la zona norte de Eldorado y allí están trabajando con 31 adolescentes de la zona. Asimismo, afirmó que también se “trabaja con vulnerabilidades que no necesariamente tienen que ver con la pobreza”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Cielo Linares, remarcó la importancia de continuar el trabajo articulado con otros funcionarios y ministerios para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, “es fundamental acompañar a las escuelas en temas donde encuentran sus propios límites, como los casos de chicos en situación de vulnerabilidad que no cuentan con adultos en su familia para apoyar sus trayectorias escolares”.

En la misma línea, la subsecretaria hizo referencia a la situación que enfrentan muchas escuelas con “estudiantes que abandonan las clases durante el ciclo lectivo. Muchos de estos chicos tienen situaciones en su entorno familiar o social que les impiden asistir regularmente”. Y agregó que “es importante contar con espacios de contención y actividades para estos jóvenes, así como el acceso a servicios de salud y el acompañamiento psicopedagógico y psicológico”.

Por su parte, el director del Hogar de Día, Gabriel Prestes indicó que, “el propósito del programa es invitar a estudiantes y profesores a participar durante un día, desde el desayuno hasta el almuerzo, para conocer las áreas de salud, educación y servicios sociales que se brindan durante una jornada. Las actividades están destinadas a la prevención de adicciones”.

Po otra parte, Prestes hizo referencia al trabajo que viene realizando el centro de día en la capital misionera, “aunque partimos de la idea de que hablamos de sujetos, no de números, podríamos estimar que hay aproximadamente 224 niños, niñas y adolescentes admitidos, lo que equivale a un total de alrededor de 114 familias. Tratamos de no hablar de números, porque nuestro enfoque es el sujeto que construye su realidad y puede tener herramientas, no etiquetarlo”.

Con respecto al informe presentado en los últimos días que detallaba que en el país hubo un incremento en la cantidad de personas pobres, el director del centro detalló que, “no creemos que ser pobre necesariamente implique ser vulnerable. Puede haber personas con muchos recursos económicos y aun así tener sus derechos afectados de igual manera. Por lo tanto, no queremos judicializar la pobreza ni etiquetarla, sino darles la oportunidad de que sea otra cosa. Obviamente, habrá un impacto, afectando el bolsillo de todos los argentinos, pero tratamos de mantenernos al margen de estas cuestiones y no etiquetarlas”.