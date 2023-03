Donald Trump | Luego de ser acusado formalmente hay expectativa por la anunciada reacción del expresidente de EEUU

(Reuters) - Los hechos que subyacen a la acusación de Donald Trump en Nueva York —pagos de dinero por silencio a una actriz porno que afirmó haber tenido un encuentro sexual con él— tuvieron lugar hace casi siete años. La semana pasada, Trump advirtió de una potencial situación de “muerte y destrucción” si lo acusaban formalmente.

Aunque esté formalizada la instancia de acusación formal, cualquier posible juicio aún está como mínimo a más de un año de distancia, dijeron expertos legales, lo que plantea la posibilidad de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda enfrentarse a un jurado en una sala de Manhattan durante o incluso después de la campaña presidencial de 2024, con la que pretende regresar a la Casa Blanca.

Un gran jurado ha votado a favor de acusar a Trump, después de meses de escuchar pruebas sobre un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña electoral de 2016. El dinero estaba destinado a comprar su silencio sobre el encuentro que ella dice que tuvieron años antes.

Los cargos no están claros, aunque analistas legales han dicho que es probable que Trump sea procesado por falsificar registros comerciales acusado de ocultar la verdadera naturaleza de los pagos.

Trump ha negado las afirmaciones de Daniels, y su abogado ha acusado a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de extorsión.

Trump, el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a un proceso penal, aventaja a sus posibles rivales por la nominación republicana, según los sondeos de opinión, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de quien se espera que se presente como candidato para la presidencia del país.

En los tres primeros trimestres de 2022, un caso penal normal en Manhattan tardó más de 900 días en pasar de la acusación al veredicto del juicio, según datos de la división estatal de servicios de justicia penal, aunque el caso de Trump dista mucho de ser típico.

Eso podría empujar cualquier juicio más allá del día de las elecciones en noviembre de 2024, aunque llevar a un presidente electo o presidente a juicio por cargos estatales entraría en aguas legales inexploradas. Si es elegido, no tendría el poder de indultarse a sí mismo de acusaciones públicas.

«Esto es tan inédito que me resulta difícil decirlo», dijo Karen Friedman Agnifilo, ex fiscal adjunta del distrito de Manhattan, cuando se le preguntó a principios de este mes si un juez llevaría a Trump a juicio cerca de las elecciones. «Creo que es delicado».

El caso de Nueva York es uno entre varios centrados en Trump, incluida una investigación sobre la interferencia electoral en Georgia y un par de investigaciones federales sobre su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios que intentaban anular su derrota electoral de noviembre de 2020. También hay una investigación sobre su retención de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.

Impugnación del caso

En sus inicios en el sector inmobiliario, como celebridad televisiva y luego en política, Trump, conocido por su capacidad litigiosa, ha empleado contraataques agresivos y tácticas dilatorias cuando se ha enfrentado a desafíos jurídicos.

Trump ha acusado al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, demócrata electo, de perseguirle para obtener beneficios políticos y podría intentar que se desestimen los cargos por ese motivo.

Es probable que Trump recurra también a otras vías, algunas de las cuales podrían presentar espinosos problemas legales que tarden en resolverse.

El antiguo abogado personal de Trump, Michael Cohen, ha dicho que coordinó con Trump los pagos a Daniels y a una segunda mujer, la exmodelo de Playboy Karen McDougal, que también dijo haber tenido una relación sexual con él, algo que Trump ha negado.

Mientras era presidente, Trump reembolsó a Cohen por los pagos a Daniels, y los fiscales federales que acusaron a Cohen dijeron en documentos judiciales que los pagos se registraron falsamente como si fueran servicios legales.

Falsificar registros comerciales -la acusación más probable según expertos jurídicos- es típicamente un delito menor.

Para elevar ese cargo a delito, los fiscales deben demostrar que Trump falsificó registros para encubrir una segundo infracción. Una posibilidad, según el New York Times, es que los fiscales puedan afirmar que el pago en sí violó la ley estatal de financiación de campañas, ya que fue efectivamente una donación secreta ilegal para impulsar su campaña.

Pero el uso de la ley electoral estatal de esa manera -y en un caso que involucra a un candidato federal, no estatal- es una teoría legal no probada, dijeron expertos legales, y los abogados de Trump estarían seguros de impugnarla.

Trump también podría impugnar si el plazo de prescripción -cinco años en este caso- debería haber expirado. Según la ley de Nueva York, el plazo de prescripción puede ampliarse si el acusado ha estado fuera del estado, pero Trump podría argumentar que el hecho de ser presidente de Estados Unidos no debería aplicarse.

«Hay toda una serie de posibilidades», dijo David Shapiro, antiguo agente del FBI y fiscal y profesor en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, antes de que se conociera la noticia de la acusación. «Es un caso de ensueño para los abogados defensores».

Huellas dactilares y ficha policial

Según un portavoz de Bragg, los fiscales y el equipo legal de Trump están negociando una fecha en la que Trump tendría que viajar desde su casa de Florida a la oficina del fiscal del distrito en Nueva York para que le tomen las huellas dactilares y le hagan una fotografía.

Trump tendría entonces una comparecencia inicial ante el tribunal, donde sería acusado formalmente. Es probable que después se le permita regresar a casa, según los expertos.

The New York Times y NBC News informaron de que se espera que Trump se entregue la próxima semana, citando a sus abogados. Si por alguna razón Trump decidiera no presentarse voluntariamente, los fiscales podrían solicitar su extradición desde Florida.

En un giro irónico, DeSantis normalmente tendría que dar su aprobación formal a una demanda de extradición en su calidad de gobernador.

En una publicación de Twitter el jueves, DeSantis dijo que no ayudaría en ninguna solicitud de extradición, calificando la acusación de motivada políticamente. Pero expertos legales de Florida dijeron que el papel del gobernador en el proceso es estrictamente administrativo y cuestionaron si DeSantis puede legalmente rechazar tal solicitud.

Si es necesario, dijeron los expertos, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan también podría acudir a los tribunales para asegurar la comparecencia de Trump en Nueva York.

