A tres años de la pandemia, lo estudiantes aun arrastran secuelas en el aprendizaje y comportamiento, advirtió la docente y psicóloga Mariel Cámara

La docente y psicóloga Mariel Cámara habló en Misiones Online Tv. sobre las secuelas en el aprendizaje y forma de portarse de los alumnos, que dejó la pandemia de Covid 19. Entre las que destacó las desigualdades en el acceso a dispositivos durante las clases virtuales.

La psicóloga y sub regente de la Escuela Normal Moreno de Apóstoles y Mariel Cámara, habló sobre las repercusiones que todavía hoy se notan en las aulas, por aquel periodo en que fue necesario interrumpir las clases presenciales, producto de la pandemia de Covid 19, de la cual se cumplieron tres años de su aparición, la semana pasada.

“Para los docentes fue toda una modalidad nueva de trabajo, porque en la docencia se trabajó de una forma diferente, y los chicos ha afectado a muchos, especialmente a los niños de escasos recursos que no tenían las herramientas de alcance. Porque si bien hay niños que sí tenían el acceso a obtener los contenidos y trabajaban y de una forma virtual a través de plataformas, de grupos de WhatsApp y demás, hay chicos que no tuvieron acceso, y eso los afectó mucho. Hoy en día se ven esas falencias y se reflejan en el aula, las desigualdades de aquel que tuvo acceso y de aquel que no tuvo acceso”.

La docente afirmó que la desigualdad estuvo también el tema de los cuadernillos que llegaron a las escuelas, para ser distribuidos a los alumnos. Porque los mismos fueron elaborados por el gobierno nacional, teniendo en cuenta otras realidades, y no por la provincia.

“Los del equipo directivo nunca dejaron de ir a la escuela y se recibían los cuadernillos, los cuales tenían contenidos y actividades que no coincidían con el nivel de nuestros niños. Entonces muchos docentes se tomaban el trabajo de elaborar cuadernillos para aquellos chicos que no tenían acceso, o no tenían un teléfono. Después se enviaban a las casas de los alumnos tomando todos los recaudos necesarios como barbijo, alcohol. Yendo los propios docentes hasta la casa de los chicos”.

La profesional manifestó que hoy se ven muchas secuelas, hay chicos donde se ve el retroceso, se ve algún trastorno o desorden, ya sea cognitivo o psicológico.

También opinó que durante la pandemia se dieron cuenta que faltaba más inversión del gobierno a nivel capacitación digital y de más herramientas, ya que así como no todos los alumnos pueden tener una computadora en su casa, ocurría lo mismo con los docentes. “El docente trabajó el doble, durante ese tiempo, porque no tenía horario. En cualquier momento del día era estar pendiente, de la devolución de los alumnos”.

Mariel además se refirió a los resultados de las últimas evaluaciones de aprendizaje que se realizaron en el país y que no tuvieron números positivos para Misiones en cuanto a lengua y matemática. ”Tenemos la última evaluación de la UNESCO en el 2019, donde Argentina estuvo bajo el promedio de los países regionales. Después tuvimos la última, Prueba Aprender, que fue a nivel nacional, y no obtuvimos en Misiones los mejores puestos”.

Sobre los motivos de esos déficits en el aprendizaje y las responsabilidades al respecto, Mariel consideró que es un combo donde el Estado tiene su parte, al no haber la suficiente oferta de capacitación gratuita para el docente, y también el educador qué debe saber elegir que enseñar, y cómo enseñar, teniendo en claro lo que se pretende que el chico aprenda. “Porque hay mucha cantidad de contenidos, a veces obsoletos o que no necesariamente le sirve al chico para la vida”.

Era de la inclusión, pero con falta de preparación para quien está frente al aula

La psicóloga dijo que “esta es la era de la inclusión, porque hoy por hoy, las escuelas comunes, están siendo inclusivas y en la mayoría recibimos chicos con capacidades e inteligencias múltiples o distintos tipos de capacidades diferentes, entonces los tenemos que incluir e integrar. Y a veces el docente dice no estar preparado para eso. Si recibo un alumno con autismo, cómo hago? Si bien el chico viene con su maestra integradora, o con su acompañante terapéutico, cómo hago para enseñar si no sé, no tengo las herramientas. Yo creo que la preparación hoy en día para esto debe darse ya en el Instituto de Formación Docente, e incorporar estas orientaciones, para hacer frente a la inclusión, a la integración”.

En cuanto a los alumnos, Mariel indicó además que ella percibe que se perdió la empatía en la pandemia, “he visualizado y he visto, la falta de aceptación del otro. Cuando volvieron a las escuelas, la falta de empatía era terrible”.

Por último también en su rol de profesional de la salud mental, expresó que luego de la pandemia nota mucha más violencia. “La pandemia también acrecentó eso. La familia tenía que aprender a convivir, a estar todos juntos todo el día, y empezaron a desconocerse y hubo muchos casos de violencia. También los abusos aumentaron y la mayoría de estos abusos fueron y son intrafamiliares”.