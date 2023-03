German Paniagua, delegado Municipal de Itaembé Miní, comentó sobre la situación actual del barrio en cuanto a la escasa iluminación led y el mantenimiento de las malezas. Explicó que no se puede hacer transformar en totalidad a luces led y eso tiene que ver con que las luces tienen una relación con el cableado que no soportaría el cambio.

¿Cuál es la situación de prioridad, teniendo en cuenta la realidad de los vecinos en esta zona se está plantando mantenimiento?

German Paniagua: Sí nosotros lo hacemos transversales, el eje transversal de la gestión. Lo hicimos durante todo el año, sostenemos el mismo trabajo dividiendo la zona en seis secciones. Cada una tiene un día con el que trabajamos y dejamos el día domingo libre, donde hacemos un descacharrizado localizado le llamamos. Siempre trabajando en coordinación con los presidentes barrio y con los referentes barriales en esta cuestión y si algo priorizo es una posada sustentable trabajando diariamente con el mismo compromiso.

¿Te pide la gente, materia de seguridad, con colocación de cámaras nuevamente?

GP: Estas cámaras están viniendo desde la gestión de la policía. Tiene que ver con la seguridad, nosotros desde la municipalidad la mayor demanda que tenemos tiene que ver con el tema Luminarias, que se está tratando de cumplir. Sabemos de los recursos, son escasos se tiene que ser muy inteligente en la colocación de las luminarias porque si el vecino solicita hay que explicarle también que hay prioridades, parada de colectivos es una de esas. Así que se trata de corroborar que el trabajo se haga de manera operativa y de la manera que se aproveche el recurso de la mejor manera.

Lo que es tema agua ¿Está todo tranquilo por la zona?

GP: El tema agua, este año tuvimos un relax podríamos decir en ese sentido. Se está trabajando, se hicieron trabajos articulados tantos desde la municipalidad, como también desde el EPRAC, la municipalidad hizo un gran esfuerzo en tratar de corregir algunas instalaciones. Se modificó la cantidad de kilos de la red de agua, así que si bien faltan algunos arreglos, porque siempre falta, porque tiene que ver con obras complementarias, pero desde la municipalidad, siempre estuvimos ahí

La realidad que plantean los vecinos en materia de seguridad ¿Cuál sería? considerando también que había mucha preocupación por el tema droga.

GP: Eso tiene que ver, como te decía, con el tema seguridad. Nosotros de lo que nos mantenemos es de evitar el crecimiento de las malezas en las veredas. También tenemos que ver el tema de las luminarias, como te decía y cuando llegue el operativo integral de poda tratamos de trabajar con el vecino, la concientización en materia de que se generen los expedientes necesarios para que se hagan las podas correctas de manera que pasado transcurrido cierto tiempo, no tengamos problemas de que el árbol tape la vereda.

¿Cuántas escuelas limpiaron antes de la actividad educativa? teniendo en cuenta que el lugar es bastante grande.

GP: Desde la gestión municipal tuvimos trabajando durante el periodo de receso escolar, se mantuvo lo que sea desmalezamiento escolar y en las últimas dos semanas de febrero se intensificó y se coordinó para que se hagan los mismos días en lo posible, tanto el desmalezamiento y la fumigación de tal manera de entregar las siete instituciones escolares que tenemos dentro de la jurisdicción, entregarlas en condiciones para que pueda darse el inicio de clases.

¿Por qué somos de segunda en los barrios? ¿Por qué vas hacia al centro y te encontrás con esas luces blancas hermosas, focos led han puesto, pero dentro de los barrios de Itaembé seguimos con los focos amarillos que andan uno cada cuadra? hasta hemos tenidos cortes, entiendo todas razones, hasta climatológicas. ¿Te han explicado alguna vez por qué nos discriminan así?

GP: Vamos por partes, en cuanto lo que tiene que ver con la luminaria en todos los barrios de la jurisdicción tenemos algunas luminarias led colocadas. Lo que no se puede hacer es la totalidad del cambio y eso también tiene que ver con que las luces led tiene una relación con lo que tiene que ver con el cableado. Nos pasó a nosotros en una oportunidad, cuando se hizo la instalación de las luminarias en la 178 en el tramo y la primera noche que se encendieron todas las luces saltó el transformador, por ejemplo. Lo que significó que dos barrios que se queden sin luces entonces también este trabajo gradual tiene que ver con una cuestión del cableado que se tiene que coordinar con la gente de Emsa. Lo mismo está pasando en todos los barrios por eso trabajamos articuladamente con los vecinos, tratamos de siempre darle la respuesta al vecino. Si bien no siempre es favorable. Así que mantenemos esa misma postura frente al vecino de explicarle cuál es la problemática, explicarle qué soluciones se le puede dar y cuáles son viables, cuáles no y cuando no puede ser a la brevedad.