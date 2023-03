Murió la reconocida actriz María Onetto a los 56 años

María Onetto fue encontrada muerta este jueves en su domicilio. La actriz, de 56 años, venía atravesando un cuadro depresivo luego de la muerte de su madre. Según trascendió, la artista fue encontrada en su casa luego de que sus más cercanos se preocuparan porque no contestaba el teléfono.

Personal policial se acercó a su domicilio del barrio de Palermo y constató a la intérprete sin vida.

“Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, informó la Asociación Argentina de Actores.

Su último trabajo fue en la serie de Star+, Ringo, sobre la vida del campeón argentino de boxeo, Oscar Ringo Bonavena, en la que interpretó a su madre, Doña Dominga. Asimismo, en septiembre del año pasado formó parte de la puesta que se realizó en el Teatro San Martín de Bodas de sangre, basada en el emblemático texto de Federico García Lorca y dirigida por Vivi Tellas.

Actriz y docente, se formó con Hugo Midón, Ricardo Bartís, Javier Daulte, Augusto Fernandes y Luis Agustoni. Tuvo una increíble trayectoria en teatro, entre sus trabajos más recordados se encuentran: Raspando la cruz, La escala humana, Faros de color, Donde más duele, La casa de Bernarda Alba, Nunca estuviste tan adorable, Muerte de un Viajante, Un Dios salvaje, Sonata de Otoño, Personitas, Los hijos se han dormido, Los corderos, En lo alto para siempre, Potestad (por el que recibió el premio Ace), Valeria radioactiva, y La persona deprimida.

En la televisión pudimos verla en Montecristo, actuación por la que fue reconocida con un Premio Clarín y un Martin Fierro como mejor actriz de Drama y Revelación. También brilló en producciones como Vientos de agua, Mujeres asesinas, 200 Años, Tratame bien, 23 pares, Televisión por la inclusión, En terapia, La pulsera, La celebración, Estocolmo, y Doce casas.

En cine protagonizó La mujer sin cabeza, Rompecabezas, Nunca estuviste tan adorable, La vida después, Relatos salvajes, El peso de la Ley, entre otras. Actualmente se prepara para la participación en los monólogos de Teoría King Kong en el teatro Cervantes y la reposición de Potestad y La persona deprimida.

La actriz estaba comprometida con la política y en una entrevista a mediados del 2022 había manifestado sobre la presidencia de Alberto Fernández: “Es un gobierno que yo voté y tiene mi apoyo y mi compromiso, es una gestión que ha sido muy dificultosa por el gobierno anterior y la pandemia, estas nuevas medidas, de querer pelear contra la inflación y nuevos IFE me parece una medida muy atinada, siento que el gobierno peronista del Frente de Todos siempre están trabajando en relación a los intereses colectivos, a la igualdad y a la inclusión, puede trabarse pero esos son los ideas y siempre me llamó la atención la manera en la que Cristina se colocan en la política, han sido gobiernos los de Cristina y Néstor que han creado cosas y han aportado ideas para que los problemas se solucionen”.

En ese sentido, profundizó su relato a Mitre Live, manifestó: “Siento que el gobierno de Alberto Fernández está tratando de hacer lo mejor que puede con sus idas y vueltas, no se termina de entender la idea del Frente, yo no tengo ningún problema en que aparezcan ideas donde no todos están de acuerdo, no me asustan los conflictos y que no estén acordados en las medidas políticas”.

“Me gustaría que el Frente de Todos continuara, entiendo que habrá un diálogo para ver quién está interesado en seguir en la gestión, siento que en este momento de la política partidaria es el Frente de Todos el que a mí me expresa, y no sólo a mí sino también a aquellos que no les gusta este partido, el Frente de Todos también piensa en ellos y eso no lo siento de parte de otro partido”, agregó.

Al ser consultada por la posibilidad de que Javier Milei sea presidente, Onetto había sido durísima: “No sé ni qué decirte, sé que son movimientos o lineas políticas que no sólo en Argentina sino en distintos países desarrollados, están teniendo cierta repercusión en la población, no me gustaría que pasara y se me estruja el corazón de pensarlo como presidente”.

Y concluyó: “En el gobierno de Macri no había ministerio de salud, no sé que hubiera pasado, ya con decirte eso no hubiera habido ningún reflejo y de la cantidad de cosas que se concretaron con el nivel de compromiso, había un montón de ministerios que no existían cuando Macri terminó y el de salud fue uno de ellos, no hay un interés común ahí y no les creo, no siento que lo que estén reflexionando o pensando para la ciudadanía nos vaya a ayudar a todos”.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

Fuente: Infobae

