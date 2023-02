El Fondo de Crédito de Misiones dispondrá este año de 1.600 millones de pesos para otorgar préstamos a tasa subsidiada

Gustavo Turkienicz, presidente del Fondo de Crédito de Misiones, brindó detalles de las líneas que ofrece. Otorga préstamos a emprendedores y empresas con tasas de interés que no superan el 16% anual con un período de gracia. También financian estudios de posgrado. En entrevista con Misiones Online TV destacó el esfuerzo que hace el Gobierno provincial para subsidiar las tasas de interés.

¿Cómo surgió la creación de este programa?

Gustavo Turkienicz: En el año 2015, el ex gobernador y actual diputado Hugo Passalacqua, en su plataforma de gobierno, planteó la posibilidad de lo que él llamaba «el banquito», que después terminó convirtiéndose en el Fondo de Crédito, con el objetivo de devolver el crédito público a la población a través de créditos blandos. En el año 2016, se acercó la idea al ministro Adolfo Safrán, quien convocó al ex presidente y actual vicepresidente Horacio Simes, y con un pequeño equipo se creó este fondo desde cero, inaugurando el 14 de febrero del 2017.

¿Cuánto dinero se ha entregado hasta ahora?

GT: Hasta el día de hoy, se han entregado un poco más de mil cien millones de pesos a aproximadamente mil ochocientos emprendedores.

¿Los créditos son específicamente para emprendedores que aún no han comenzado o también para aquellos que ya tienen un negocio y necesitan ampliarlo?

GT: Los créditos son principalmente para negocios productivos, tanto para aquellos que ya están en marcha como para nuevas ideas. En general, son créditos que se destinan a la producción. Tenemos dos líneas de crédito que son bastante nuevas y que no están destinadas a la producción. Una es para formación profesional, lo que me parece una línea muy importante. Hoy en día, nuestros jóvenes y no tan jóvenes se reciben y, a la hora de hacer un posgrado, los costos son muy altos. Por eso, brindamos financiamiento para los posgrados. La otra línea de crédito es para la reconversión energética dentro de un programa que tenemos de economía verde, para que los domicilios puedan hacer la transición hacia fuentes de energía renovables, como la energía fotovoltaica o termotanques solares. Esta línea de crédito no está específicamente destinada al ámbito rural, sino al ámbito domiciliario.

¿Cómo se accede a estos tipos de créditos?

GT: Para acceder a los créditos, se puede ingresar a nuestra página web, www.fondodecréditoMisiones.gob.ar, donde se completa un formulario de Google y nuestros oficiales se pondrán en contacto. En el caso de los créditos productivos, se requiere un análisis del proyecto que realizan nuestros profesionales, y este proceso lleva un tiempo. Me gustaría aclarar que nuestra población, debido a la falta de acceso a créditos públicos, no está acostumbrada a este tipo de proceso, sino que están más acostumbrados a los créditos personales. En ese caso, te llega un correo de un banco y, al hacer clic, se te otorga el préstamo. En cambio, en nuestro caso, se plantea un plan de negocios, se estudia y se evalúa su viabilidad.

Estos créditos que son para profesionalizarse ¿pueden ser fuera del país?

GT: Sí, claro. Desde la pandemia, ha crecido mucho la modalidad de posgrados en línea en el extranjero, por lo que es una opción muy atractiva para algunos estudiantes. También ofrecemos créditos para reconversión energética como parte de nuestro programa de economía verde, ya que tenemos una mirada ambiental desde el fondo de crédito.

Y en cuanto a los créditos para emprendedores y el sector productivo, ¿los solicitantes necesitan presentar un proyecto viable para recibir el crédito?

GT: Sí, es importante que el proyecto sea viable para que el emprendimiento tenga éxito y pueda devolver el préstamo. Pero no es necesario que los solicitantes presenten un proyecto completo, ya que nuestros oficiales están capacitados para acompañar a los emprendedores en todo el proceso. Además, tenemos un área de asistencia técnica que ha capacitado a más de seis mil personas en los últimos seis años, y trabajan en conjunto con los emprendedores para asegurarnos de que tengan éxito.

¿Qué pasa si alguien no sabe cómo elaborar un proyecto? ¿Debe contratar a alguien?

GT: No es necesario contratar a alguien externo para elaborar el proyecto. Nuestros oficiales pueden ayudar a los solicitantes a preparar el proyecto y asegurarse de que sea viable. Queremos asegurarnos de que los emprendedores tengan éxito y devuelvan los préstamos, por lo que el acompañamiento es muy importante para nosotros.

¿Cómo son los intereses y los plazos de los préstamos?

GT: Los préstamos son considerados «blandos» en la jerga financiera porque tienen tasas de interés muy bajas, que van desde el 10% al 16% anual. Esto es un gran esfuerzo por parte de la provincia, considerando la inflación que ronda cerca del cien por ciento. Los plazos de gracia varían según el programa, pero pueden ser desde un mes hasta un año, y los períodos de pago suelen ser de cinco años. Las cuotas son bajas para que los emprendedores puedan pagar el préstamo cómodamente.

¿Cómo se financia el Fondo de Crédito?

GT: El Fondo de Crédito se financia a través del presupuesto del gobierno de Misiones y de la devolución de los préstamos ya otorgados. Este año se aprobó un presupuesto de mil seiscientos millones para el fondo de crédito, lo que nos permite seguir ofreciendo nuevos programas y nuevas líneas de crédito para ayudar a los emprendedores y el sector productivo. Es importante que los préstamos se devuelvan para que otros puedan acceder a los créditos en el futuro, por lo que es un círculo virtuoso que esperamos que continúe en el futuro.

¿Qué rubros se pueden financiar a través del fondo de créditos?

GT: Prácticamente no hay rubro que no estemos financiando. Los más solicitados en estos seis años son comercios, industrias y servicios personales. Pero también hemos financiado aserraderos, carpinterías, panaderías y muchos otros.

¿Cuánto dura el período de gracia?

GT: Según el sector, el comercio tiene hasta tres meses de gracia y la industria hasta seis meses de gracia, dependiendo del sector económico. Durante este tiempo, el emprendedor no tiene que devolver el crédito.

Entonces, ¿el período de gracia es un tiempo en el que el emprendedor no tiene que hacer ningún pago?

GT: Exactamente, el período de gracia es un tiempo en el que el emprendedor no tiene que hacer ningún pago. Nosotros estamos acompañando el crecimiento y no sólo eso, una vez que el negocio funciona, que es lo esperable, el emprendedor tiene la posibilidad de solicitar hasta dos re créditos, es decir, vamos acompañando el crecimiento en todo el camino.

¿Cómo funcionan los re créditos?

GT: Los re créditos se pueden solicitar una vez que se hayan pagado seis meses de cuotas, se tenga la cuota al día y se hayan rendido cuentas, es decir, que nos muestren a donde fue a parar la inversión. Una vez que se cumplen estas tres condiciones, el emprendedor puede solicitar el primer re crédito.

¿Qué pasa si alguien no cumple con los pagos?

GT: Si alguien no cumple con los pagos, nuestro equipo de jurídico se encarga de la situación. Pero debo decir que es muy bajo el incumplimiento. Esto habla muy bien de nuestro equipo de profesionales y del misionero promedio. Incluso en seis años, durante periodos de pandemia y crisis económica, la tasa de mora que tenemos es inferior al diez por ciento sobre cartera vencida. Así que habla muy bien de nuestro pueblo misionero, ¿no?

Por último, si alguien no está en Posadas pero quiere acceder a estos créditos, ¿cómo puede hacerlo?

GT: La página del Fondo de Créditos es el canal de entrada. Pero a su vez, es una gestión del actual gobernador Oscar Herrera Ahuad que hizo más federal la herramienta. Tenemos cinco sucursales en el interior, en Eldorado, Puerto Rico, San Vicente, Alem, Oberá y nuestra sede central en Posadas en la avenida Uruguay.

