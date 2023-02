Posadas | Gladys Cabrera y una trayectoria de más de 40 años como profesora de ballet en la Escuela Municipal de Danzas

La bailarina y profesora Gladys Cabrera enseña hace más de cuatro décadas en la Escuela Municipal de Danzas de la ciudad de Posadas ubicado en el Paseo Cultural La Terminal. Hoy presenta su curso de verano en el Ballet Municipal, se prepara para afrontar este 2023 y recuerda toda su trayectoria.

Gladys Cabrera y una trayectoria de más de 40 años como profesora de ballet en la Escuela Municipal de Danzas, al frente del Ballet Municipal. Un pedasito de la cultura viviente de la ciudad de Posadas y de la provincia, quien hoy impulsa «Misiones al mundo» junto a su compañía de baile «Aty Yeroki».

«Estoy muy feliz porque tengo como 44 años con la danza, siempre agradecido a Laura de Aira por crear esta escuela de danza que está inserta en la comunidad de Posadas. También a María Luisa Alonso de Zambrano que fue la creadora de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas. Fue un persona del medio que dio e invirtió mucho por nuestra comunidad y por permitirme ser alumna, abanderada, egresada, docente de esta institución, directora y creadora del Ballet Municipal», comenzó diciendo, en diálogo con Misiones Online.

Asimismo, agregó: «En gratitud a todo lo que me dio esta trayectoria en la danza, de trabajar en la Habana, Cuba, y en Caracas, Venezuela, a través de una beca que me otorgó la secretaría de cultura de la Nación, estoy muy agradecida también a Víctor Cáceres y Orlando Martínez que me dieron la posibilidad de crear este curso de verano que me abrió las pautas para estar con chicos nuevos».

Gladys trabaja actualmente en este curso de verano donde recibe a chicos y chicas de todas las edades: «Tengo chicas que son jinete, está Milagros Arriola que es una niña con discapacidad muy divina, esta Candelaria Oporto del CBC de Villa Cabello, mi amada alumna Berta Soledad, Gustavo y Yudit que son la prensa oficial de esta compañía» expuso.

Aty Yeroky, según comentó Cabrera, significa en la lengua guaraní «compañía que baila»: «Esta compañía se crea para estar en todos los espacios verdes sin descartar su presencia en los escenarios importantes como el Parque del Conocimiento y los que requiera. La idea es llevar Misiones al mundo a través de la danza, siempre ocupando los espacios libres de la provincia, como ser las Cataratas, las Ruinas de San Ignacio, estar presente y crear un movimiento».

Por otro lado, comentó que muy pronto habrá una opción para los abuelos que quieras realizar danza: «Vamos a tener una inclusión por ahora en el mes de marzo, los días sábado en el Paseo La Terminal, será libre y gratuito para todos», contó Cabrera.

Misionera por adopción, contó sus primeros pasos en la tierra colorada y dijo: «Me crié en el club social de Posadas donde fue mi inspiración, ahí disfrutaba de mi niñez, con los carnavales con las fiestas sociales y ahí mi amor tan grande por la danza. Después conocí técnicamente a la danza clásica, me enamore de ella y eso es lo que le doy a todos mis alumnos, con mucho amor».

Por otro lado, comentó sobre la actualidad de la danza en la provincia y destacó: «Veo muchísimo progreso y felicito a todas mis compañeras, especialmente a Gabily Anadón, quien vino de Buenos Aires con la idea de crear la Ley de la Danza que fue muy positivo».