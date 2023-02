El FMI aseguró que no revisará la recompra de bonos de Argentina

Según la información que se maneja en Buenos Aires, los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que participan de la misión fiscalizadora que comenzó ayer en el país, no incluirán en la negociación la operatoria de recompra de deuda pública que lanzó el Ministerio de Economía en enero.

Según quedó en claro en las últimas horas, los técnicos del FMI que están presentes en el país para concretar el primer encuentro del año con funcionarios argentinos; se concentrarán en la revisión, control y fiscalización de los datos monetarios, financieros y macroeconómicos del período 2022. Y no con la estrategia del Gobierno para 2023.

La intención de los visitantes sería la de confirmar que Argentina cumplió con las metas de déficit fiscal, emisión monetaria y reservas en el Banco Central pactadas para 2022 y revisar exhaustivamente los objetivos logrados y fallidos en el ejercicio pasado. Y, obviamente, lanzar algunas proyecciones para 2023, pero de manera genérica. Esto es, insistir en el tema inflacionario, monetario, tasas de interés, proyectos que no avanzan como el revalúo y la segmentación plena y la tradicional crítica sobre la falta de ajustes reales.

Pero no sería deber de los enviados del FMI avanzar ya con las observaciones sobre las medidas que el Gobierno esté tomando en este primer trimestre del año. No es que no estén en agenda, sino que por cuestiones hasta protocolares, estas conversaciones se reservan para el primer encuentro formal y oficial del Fondo con Argentina para negociar el año, programado esta vez para la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial de Primavera, que nuevamente se organizará en Washington en abril.

El hecho que no se discuta en esta oportunidad ni la operación financiera de recompra de deuda anunciada por Massa en enero ni la estrategia financiera para el período mayo-agosto es, obviamente, un alivio. Más si se tiene en cuenta que la autoridad que tendrá a su cargo la fiscalización del FMI para el cierre de las cuentas de 2022, el inglés Nigel Chalk, ya se pronunció en contra de la recompra de deuda emitida en moneda extranjera.

El interino del departamento para el Hemisferio Occidental es la autoridad técnica más importante de la misión que comenzó el martes, y se había manifestado públicamente en contra de la operación. El economista inglés había dicho la semana pasada a la agencia Reuters que “tenemos metas de reservas en el programa. Las reservas son escasas y preferiríamos no tener acciones que minen la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el acuerdo”. Dijo también que durante la próxima revisión del acuerdo se determinará si el Gobierno cumplió con las metas acordadas hasta fines de diciembre.

“Pero obviamente, esa revisión tiene un elemento de visión a futuro. Y queremos tener alguna tranquilidad de que la meta de reservas también se cumplirá”. Sin embargo, quedó en claro en las últimas horas que el tema del canje y la proyección 2023 no estarán en el paper que los misioneros que comenzaron esta semana la fiscalización de las metas del FMI deben entregar a Chalk y luego elevar a la jefatura técnica que maneja el número dos del organismo Gita Gopinath. Aunque su cargo sea momentáneo, y tal como comentó este medio, Chalk es una persona ya conocida para Argentina.

Durante parte del segundo semestre de 2021 el británico ejercía el rol de director interino ante la salida del mexicano-argentino Alejandro Werner en la conducción del Hemisferio Occidental. Como el período de este pedido de renuncia de Werner y la llegada de Goldfajn se extendió entre agosto de 2021 y febrero de 2022; la intervención de Chalk como interlocutor inevitable de la gente de Martín Guzmán fue importante.

En aquellos tiempos el exministro de Economía discutía el Facilidades Extendidas con el departamento que manejaba Chalk y, entre otras cuestiones, no se accedió a la reducción de las tasas de interésHay otro antecedente de la presencia de Chalk en la historia de la relación entre el FMI y el país. Fue uno de los principales responsables entre febrero y junio de 2018 de la negociación del acuerdo stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri, como segundo responsable del departamento del Hemisferio Occidental.

