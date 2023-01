Siniestros viales: recomendaciones a tener en cuenta antes de viajar y qué hacer ante un accidente

Durante la temporada de verano aumentaron los siniestros viales en las rutas misioneras y las de Brasil, por eso, Fernando Zacarías, licenciado en Criminalística, recomendó planificar el viaje para evitar los siniestros, teniendo en cuenta la duración del recorrido. También, dio detalles de las cuestiones a tener en cuenta antes de viajar.

En este marco, aseguró que «planificar un buen viaje siempre es lo ideal para evitar un accidente». También, indicó que esto no se trata solamente de la preparación del vehículo, sino también la del conductor. En este sentido, el mismo debería dormir bien, comer liviano, y no tomar medicamentos, ni alcohol.

Por otro lado, explicó que contar con toda la documentación del vehículo no es suficiente, sino que se trata de una preparación integral de este y el conductor. Además, afirmó que actualmente se están registrando muchos accidentes de vuelco, debido al desconocimiento de las rutas. «Muchos turistas no se adaptan a las rutas misioneras, y muchos misioneros que no se adaptan a las rutas de Brasil», precisó.

En este marco, aunque en Misiones las rutas sean sinuosas, según su opinión, las de Brasil son más complejas. «Son curvas contra curvas, empinadas, en donde la velocidad no puede superar los cuarenta, sesenta kilómetros en varios tramos», agregó. Asimismo, contó que, mientras en el país vecino se registraron muchos vuelcos de vehículos, en Misiones los fallecimientos se dan por colisiones frontales y sobrepasos mal realizados.

No obstante, reafirmó que los casos de accidentes de vuelcos son mayoría, y comentó que «generalmente, los lesionados no deberían ser de gravedad, si tenemos todos los sistemas de seguridad. Hoy los autos vienen con un sistema de seguridad sumamente interesante, sumamente actualizados». Sin embargo, si las personas no lo utilizan, el profesional aseguró que no servirán. «No me sirve de nada tener el mejor vehículo, porque voy a salir despedido el vehículo en un vuelco», señaló.

Cuestiones a tener en cuenta antes de realizar un viaje

En cuánto a las cuestiones a tener en cuenta antes de salir a la ruta, Zacarías indicó que la ley exige que la persona cuenta con toda la documentación vigente del vehículo, y el carnet de conducir que habilita al conductor de acuerdo al tipo de vehículo. «Si yo tengo carné de moto no puedo conducir un vehículo, un automóvil, una camioneta. Si yo tengo un carnet de moto y auto, no puedo conducir un vehículo de transporte», agregó.

En esta misma línea y, con respecto a los sistemas de seguridad, se exige contar con matafuegos, balizas triangulares retrorreflectoras, con chaleco, y un botiquín de salud. Asimismo, el matafuego debe estar a disposición dentro del habitáculo, bien sujeto. En este marco, Zacarías recordó un accidente en el cual el matafuego terminó propiciando la muerte de un niño, por estar suelto dentro del vehículo.

Además, consideró que un aspecto esencial del vehículo son los neumáticos, ya que estos mantienen en contacto con la calzada y da la pauta de decidir cuándo frenar, doblar, y acelerar. «Hay que calibrar las cuatro cubiertas, más el auxilio. Si pasa algo, el auxilio tiene que estar en condiciones de ser usado, que tengan las condiciones de seguridad», señaló.

En cuánto a las situaciones de riesgo durante el viaje, el mismo consideró que, aunque las personas cuenten con un carnet de conducir habilitante, nadie los prepara para una situación de dicha envergadura. De este modo, aunque sepan realizar un sobrepaso, también pueden calcular mal y equivocarse.

Por lo tanto, ante un choque inminente, aseguró que las personas reaccionan de acuerdo al instinto de supervivencia, de querer salvarse uno mismo. De igual manera, ante un toque de banquina, explicó que se debe mantener el volante firme, no tocar ningún pedal y llevarlo el vehículo hacía la banquina o la calzada, de manera que los cuatro neumáticos estén sobre uno de las dos opciones. Asimismo, en referencia a un sobrepaso mal realizado, contó que las personas no tienen en cuenta, en una calzada de siete metros entran hasta 3 vehículos, de igual manera, este tipo escasea en la ruta misionera.

«Si yo estoy haciendo sobrepaso y el otro lado viene otro vehículo, y el choque es inminente, quién va a usar la banquina contraria será el que viene el otro conductor, lo que no tengo que hacer es invadir la banquina contraria», continuó. De todos modos, aseguró que siempre se debe tratar de evitar estás situaciones, a partir del descanso cada dos horas, y abstenerse de consumir alcohol y medicamentos.

También, recomendó no programar un viaje con horarios, ya que en algún momento puede ocurrir un siniestro vial o un arreglo de ruta que retrasé el mismo, y provoque que el conductor quiera aumentar la velocidad para cumplir con el horario. «Si podemos hacer controlado el viaje, organizado, será mucho más fácil, y la toma de decisiones en momentos de riesgo de la situación inminente, va a ser mucho más fácil» agregó.

Además, Zacarías aseguró la mayor cantidad de siniestros suceden durante el día, en una ruta recta y con la habilitación para sobrepasar vehículos, de igual manera, hay que tener en cuenta que día la circulación es mayor que de noche. «La característica de la noche es que no hay manera de evitar un siniestro. Si un animal se cruza por la ruta de noche, no hay manera de evitarlo», comentó sobre la conducción nocturna.

Por lo tanto, afirmó que lo ideal siempre será viajar de día, realizar paradas de hasta 2 horas, y caminar de 5 a 10 minutos, para oxigenar el cerebro. Esto permitirá pausar el viaje en reiteradas ocasiones, de modo que sea controlado y tranquilo. También, se deben evitar los viajes de 16 horas o más, ya que ponen resulta un riesgo cuando se recurre a la conducción nocturna. Y, aunque se piense que durante la noche no viajan muchas personas, el criminalista consideró que la misma se creó para dormir, por lo que propicia el sueño.

Por otro lado, explicó que, ante un siniestro, se debe separar si el mismo provocó daños materiales solamente, o algún lesionado o fallecido. Si se trata del primer escenario, la ley exige brindar los datos al tercero, o al otro conductor. Por lo tanto, se debe proceder a intercambiar el seguro, licencia de conducir, teléfono, tomarle fotos a la situación, y al panorama de las posiciones finales de los vehículos, para luego retirarse.

Si el siniestro dejó personas lesionadas o fallecidas, intervendrá la policía criminalística, por lo que no se debe tocar a las víctimas, ni a los vehículos, y llamar al servicio de emergencia. En este marco, primero se debe dar aviso para que los lesionados reciban la atención necesaria, luego comunicarse a las líneas 107 y 911, y finalmente a las compañías de seguro. «Lo importante es que la prioridad se le de al lesionado, y no esperar a que pase otro vehículo en busca de ayuda. Suele pasar de que hay lugares donde no hay señal, entonces nosotros tenemos que trasladarlo, en lo posible, hasta un lugar donde tenemos señal», explicó.

Asimismo, la importancia de dar aviso a las autoridades reside en que hubo casos que los lesionados fallecieron, por la falta de una atención primaria. También, recomendó brindar calma a las personas que se encuentran en dicho estado, no atenderlo, sino llamar al servicio de emergencias.

Para terminar, Zacarías contó que, entre dichos servicios, llamar al 107 es lo más importante, ya que brindarán la atención a los lesionados, luego, llamar al 911, número de la policía. «Atienden bastante rápido, están bien aceitados», concluyó.