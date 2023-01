Posadas | La Agencia Universitaria brinda acompañamiento a jóvenes estudiantes

La ciudad de Posadas se está afianzando como una ciudad universitaria, es por esto que las propuestas académicas crecen y con ello estudiantes que buscan informarse. La Agencia Universitaria brinda acompañamiento a todo estudiante nuevo que se acerque con dudas.

El inicio del ciclo lectivo 2023 se acerca rápidamente, es por esto que la agencia ya comienza con la preparación en las capacitaciones. “Ya estamos preparándonos con nuestras charlas de orientación vocacional, charlas de técnicas y hábitos de estudio. Algo muy importante que lanzamos la próxima semana que es la preparación de exámenes” contó Karla Alculumbre, directora de proyectos educativos.

Con el fin del primer mes del año, ya comienzan las consultas de los futuros estudiantes. “Las consultas son muchísimas, sobre todo ver si hay algún tipo de descuento, algún beneficio, si hay cupos en algunos albergues estudiantiles. Esas son las consultas que vamos teniendo y sobre la de preparación para exámenes, que ya tenemos 15 inscriptos” añadió Karla.

La guía del estudiante

Por otro lado, Posadas se caracteriza por la presencia de muchos estudiantes de todas partes de la provincia. Con el fin de facilitar el acceso a la información y “acercar” la agencia al estudiante, generó un manual para que los jóvenes puedan informarse en la comodidad de su hogar.

“La guía del estudiante es un documento que enviamos como PDF a los chicos y donde tiene toda la información de las 6 universidades de la ciudad y los más de 40 institutos de formación superior. Allí están los teléfonos, la dirección, las redes sociales y la oferta educativa. Entonces los chicos pueden leer e informarse ahí para elegir una carrera”, contó Alculumbre.

Además, el público que se acerca a consultar es de variada edad, pero el espacio tiene las respuestas a sus preguntas. En esta línea Existen dos partes consultantes:

La primera está dirigida a los jóvenes que egresan de la secundaria. “El primero es el que sale de la escuela secundaria, que es donde trabajamos muy fuerte haciendo los talleres de orientación vocacional y hábitos de estudio”, explicó la directora.

Y el segundo, dirigido a aquel estudiante que aún no sabe qué estudiar. “El que no tenía bien definido qué estudiar o inició una carrera y no era lo que quería hacer, ese público también es el que está en la agencia universitaria” añadió Karla.

La Expo Universitaria

La expo es un evento que se organiza a fin de año con el fin de mostrar las carreras universitarias que ofrece la ciudad. “Además de tener muchas consultas tuvimos muchos visitantes, la expo fue visitada por más de 15 mil personas”, recordó Karla.

“Es realmente un evento que sirve y nutre mucho a los chicos y termina de sacar las dudas. Además están en contacto con rectores y directivos de las instituciones”, cerró la directora.

Para consultas acerca de carreras e información sobre todo tipo de acceso a la educación pueden comunicarse a las redes de la agencia “agenciauni.posadas” tanto en Instagram como en Facebook. Sino se pueden acercar a su local, ubicado en la calle Jujuy 1420 en Posadas.

