Misiones recibe miles de millones en inversiones turísticas y ahora tendrá una línea aérea provincial

Las cadenas de hoteles más importante del país, Bagu y la más importante del mundo, Meliá, están en pleno proceso de inversión de miles de millones de pesos, generando empleo y mejorando la oferta turística de la Provincia para el mundo. Ahora se suma una aerolínea aérea misionera.

La cadena hotelera Bagú viene invirtiendo cientos de millones de pesos en Misiones en los últimos años, cuenta con más de 300 empleados entre cuatro hoteles, restaurantes, cervecería e inversiones inmobiliarias. Ahora se prepara para lanzar una línea aérea provincial.

A la vez, la cadena Meliá compró hace cinco años el ex Sheraton y ahora invierte casi mil millones de pesos en el ex hotel Savoy.

Ambas cadenas han elegido Misiones para llevar adelante un proceso de inversión de miles de millones de pesos, generando miles de puestos de empleo y elevando la categoría de la oferta turística de la Tierra Colorada a los mejores estándares del mundo.

El trabajo en conjunto del Gobierno de la provincia, la estrategia binaria para sobrellevar y superar la pandemia y las políticas de incentivo a la economía han sido disparadores que incentivaron a los grandes jugadores del turismo internacional a tomar la pandemia no como un problema sino como una oportunidad para crecer, invertir y generar desarrollo beneficiando no solo al turismo sino también al comercio, a los restaurantes, al transporte, entre otros rubros.

El esquema del Gobierno, en todas sus áreas, tiene objetivos muy definidos desde la Conducción y desde la Gobernación que apuntan a lograr la radicación de nuevas inversiones que generen trabajo genuino y riqueza para los misioneros. Los resultados están a la vista con los indicadores económicos que posicionan a Misiones como la provincia que mejor superó la crisis económica de la pandemia en rubros como inversión, generación de empleo privado, niveles de consumo, construcción y comercio, venta de vehículos, alquileres, entre otros.

El Grupo Bagú

La firma South American Group es la que más ha crecido en el país en los últimos años. Llegó a Misiones en septiembre de 2020, en plena pandemia, y realizó numerosas inversiones estratégicas sumando cientos de millones de pesos entre los que se destacan Bagu Hoteles en Posadas, Oberá y Puerto Iguazú, Patanegra Mercado Gourmet, Cachalote, Pata Negra Beach y las inversiones inmobiliarias con la firma Desarrollos del Litoral. Ahora redobla la apuesta con la apertura de una línea aérea provincial que comenzará a funcionar en breve a disposición de los misioneros y de los visitantes que requieran el servicio. Será la primera línea aérea provincial de Argentina.

Es un grupo de empresas cuyos capitales son de origen marplatense, que en plena pandemia tomaron la decisión de apostar a su expansión en la provincia de Misiones, por el potencial de sus atractivos turísticos, por su posición geoestratégica y por la predisposición del Estado provincial para facilitar el acceso de empresas que además de incrementar la oferta de sus servicios, significan más empleo formal para los misioneros.

Esta fue la visión de los socios Max Brog y Ernesto Casaretto para desembarcar con marcas como Bagu Hoteles, Patanegra Mercado Gourmet, Cachalote o Desarrollos del Litoral.

Casaretto explicó que “Hace muchos años no venía a Posadas y cuando vine en 2020 me quedé asombrado, no podía creer la calidad de la ciudad a partir de la nueva Costanera y todas las transformaciones que se vienen dando”, explicó.

Explicó que primero arrancaron en Puerto Iguazú con el hotel Cabañas del Leñador, luego en Bagu Grand Crucero en Posadas, continuaron adquiriendo el hotel Azul en Oberá y desde diciembre el hotel Urbano en centro de Posadas, que tendrá una reinauguración en el mes de febrero con un gran evento que se prepara en la vereda de la calle Bolívar.

La central de reservas para hoteles de todo el país funciona desde Posadas, gracias a un convenio con la Municipalidad para aportar recursos humanos del programa Primer Empleo. “Tenemos un edificio donde están los recursos trabajando para el resto del país desde Posadas. Nos hicimos misioneros, nos vinimos a vivir acá, estamos muy contentos”, señaló Casaretto.

Al mismo momento vinieron los restaurantes Gourmet Pata Negra en el Grand Crucero de Posadas, y en la playa Costa Sur, y un gran patio cervecero con restaurante ubicado en Tareferos 155 de Puerto Iguazú.

Una cosa fue trayendo la otra. Con la llegada de Patanegra Mercado Gourmet, vino también la exquisita cerveza artesanal Cachalote, originaria de la Ciudad Feliz, que posee ocho variedades, y que se comercializa tirada en los locales de Patanegra y también enlatada, con diseños en sus envases muy originales y atractivos.

Línea aérea misionera

El grupo ahora tomó la decisión de poner en funcionamiento la primera línea aérea misionera que será la primera línea aérea provincial del país. “Vamos a hacer una gran inversión en traer dos aeronaves y tener una línea aérea misionera que pueda conectar Posadas con el resto de América y del país y conectar la provincia entre sí: Iguazú con Posadas, el Soberbio con Iguazú, Posadas y Eldorado, todo pensado en el desarrollo como una provincia muy turística”, indicó Casaretto.

Se trata de dos jets muy modernos con pocas horas de uso y con capacidad, cada uno, de transportar a ocho personas.

“Lo vamos a poner a disposición de cualquier misionero que necesite, tenga una urgencia, tenga que moverse o para emergencia sanitaria. Los dos tienen ocho plazas”, dijo.

Los aviones ya estaban funcionando como servicio aéreo con sede en Buenos Aires pero ahora se radicarán en Misiones y tendrán su base en la provincia.

El inversor contó que “hemos notado que la gente viene a Iguazú y para irse a conocer Moconá tiene que tomar un micro y hacer cinco horas de ida y cinco de regreso, con esto se puede tomar un avión en Iguazú y estar en 40 minutos en Moconá o 45 minutos en Posadas, conocer otros lugares en menor tiempo”.

“Los aviones van a estar con sus pilotos, con mantenimiento y con base en Posadas, primero en el Aeropuerto de Posadas y desde ahí nos movemos a las otras pistas de la provincia, pero cualquiera que necesite en 20 minutos puede estar partiendo porque los pilotos van a estar acá”, señaló.

La cadena Meliá

La otra parte de las inversiones provienen del grupo hotelero más importante del mundo, cuyo propietario es el millonario árabe Alí Albwardy quien hace cinco años compró el ex Sheraton en Puerto Iguazú y lo ha revalorizado como uno de los hoteles Meliá más lujosos del continente.

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Posadas tomaron la decisión, en 2022, de llevar adelante un rescate de la estructura del ex hotel Savoy en el centro de la capital provincial para crear un Centro Cultural donde se refleje su historia y se realicen eventos, además de revalorizarlo con una inversión turística como hotel de primera categoría y restaurante gourmet con platos regionales.

El proyecto sedujo al empresario árabe quien tomó la decisión de invertir otros US$20 millones en Misiones en un proyecto que tiene como prioridad conservar la fachada y los aspectos arquitectónicos del histórico del Savoy, dando respuesta a su entorno urbano con características sustentables y modernas, adaptadas a los nuevos tiempos.

Según el proyecto, el primer piso se destinará al uso público de carácter cultural, salones, auditorio y museo del hotel y de la ciudad. En el segundo piso, se prevé ubicar un gimnasio con uso público y del hotel.

Sobre el edificio existente, se desarrollan 5 nuevas plantas destinadas a las 85 habitaciones del hotel, con vistas directas al río Paraná y se proyectaron 95 cocheras.

La propuesta cumplirá con normas de edificio bioambiental y espíritu sustentable, con la recuperación de aguas de lluvia, paneles solares para consumo eléctrico y tecnologías de mínimo consumo.

Conexión Europa

Posadas ha logrado posicionarse como una ciudad de playas, superando por su calidad y servicios a otros pueblos cercanos que antes concentraban a los visitantes. La Costanera, el Polo Gastronómico y Cultural, la infraestructura y la limpieza la han convertido en la Capital más reluciente del Norte del país.

Las Cataratas en Iguazú, las ruinas de San Ignacio y los saltos del Moconá son algunos de los cientos de destinos que reciben millones de visitantes al año y que representan un gran atractivo para los jugadores turísticos más grandes de todo el mundo.

La jugada maestra de las grandes inversiones en Misiones está a punto de completarse con la conexión Puerto Iguazú – Europa, de la mano de la empresa Air Europa, que ha manifestado sus intenciones de retomar la ruta de Madrid con Puerto Iguazú, transformándose en una vía de ingreso de millones de visitantes europeos deseosos de conocer la selva, los ríos y los encantos de Misiones. Esta ruta comenzó a operar en 2019 pero quedó suspendida por la pandemia de Coronavirus. Ahora hay avanzadas gestiones del gobierno misionero para retomar el funcionamiento.