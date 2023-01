Hace menos de una semana, un reto viral de Tik Tok provocó la muerte de una nena de 12 años. Claudia Zalezak, abogada y especialista en derecho informático, se refirió al tema e informó sobre los métodos de prevención acerca de la plataforma.

Un trágico hecho conmovió a la provincia de Santa Fe: una nena de 12 años fue hallada muerta en su dormitorio. Las pericias confirmaron que falleció por ahorcamiento y se vinculó a un reto de la plataforma Tik Tok.

“Es un reto que está existiendo y dando vuelta sobre la plataforma tik tok. Donde aguantan la respiración y se filman. La idea es aguantar la respiración, no lo logran y fallecen, eso fue lo que le pasó a la niña de Santa Fe” explicó Claudia Zalezak.

El caso fue muy impactante a nivel nacional y puso la alerta de los padres sobre la aplicación y sus celulares. “La verdad que me revolvió todo, me puso muy mal porque son chicos que no tienen idea y no toman conciencia de las redes sociales y de lo que conlleva tener un celular o una compu en frente” recordó la abogada.

La opinión popular puso la lupa sobre los padres y su control hacia la niña. Sin embargo, la profesional dirigió la mirada sobre la información de los temas. “Es importante que saquemos políticas públicas, cursos hacia los padres que muchas veces no saben sobre le celular, cuándo darlo, cómo funciona, qué tienen que tener en cuenta, qué hay que hablar con los menos, qué límites poner”.

Los “challenges” nacen en las redes sociales y se reproducen en ellas llegando a puntos impensables. Estos eventos virtuales, surgen en otros países y llegan rápidamente a Argentina. “Surgió en México, es con la toma de clonazepan, toman entre varios amigos y se filman. Siempre se trata de filmarse, el que pasa la prueba gana, quien gana fallece”, contó Zalezak.

La información como posible solución

Ante la cantidad de casos, es importante buscar soluciones que ayuden a que se corten estos eventos. “Sigo insistiendo que hay que hacer una ciudadanía digital en cuanto a la enseñanza de los adultos, de los maestros, de todos. Y preguntar qué está pasando, buscar que expliquen, cómo hablar con los adolescentes. Entonces ese es el camino, acercarse y conversar con los chicos”, sugirió la especialista.

Asimismo, el control de los dispositivos es importante, “sabemos bien que la mayoría de edad son los 18 años, antes tiene que existir el control parental. Respetar los horarios, es por cada casa, hay que saber respetarlo. Pero también hay que continuar después de los 18 años, porque existen otros tipos de riesgos”, sugirió la abogada.

Además, muchas de las soluciones no son individuales, sino que tienen que ser colectivas. Hay que formar grupos de padres. Por ejemplo, en EEUU se armó un grupo de víctimas de retos. Entonces, crear grupos de padres y docentes; construir cursos gratuitos sobre redes sociales” finalizó Claudia.

Retos de Tik Tok