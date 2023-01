Crimen de Fernando Báez Sosa

Rodríguez Romeo, perito e ingeniero informático, fue convocado por la defensa para hacer un análisis de la evidencia digital en el expediente. “Realicé un primer informe donde hice un análisis de los procedimientos realizados y un análisis de los archivos digitales incorporados a la causa”, explicó ante el Tribunal.

“La evidencia digital es algo muy frágil: se debe preservar celosamente para que no pueda ser accedida posteriormente al secuestro”, advirtió.

Así, el perito puso en duda la cadena de custodia de los teléfonos secuestrados a los rugbiers. “No se siguió ninguno de los protocolos, entonces no se puede informar si la prueba relevada fue íntegra. Se pasó de un sobre (donde se guardaron los aparatos de los imputados) a nueve sobres y hubo falta de precisión en la metodología utilizada. El secuestro de los teléfonos celulares está en la foja 38 del expediente. Identificamos que en el acta no está el número de serie, no se identifica el número de abonado y no se explica el método con el cual fue resguardado cada teléfono. Tampoco se indica el estado del teléfono y no se informa si están bloqueados, si tienen pin o claves. Solo se dice que se secuestran los aparatos y los modelos”.

En su análisis, el perito sostuvo: “No pude comprobar la integridad de los archivos incorporados a la causa. Hay mensajes eliminados después del secuestro de los teléfonos. Las fechas de creación y modificación difieren: no se tomaron precauciones de bloqueo. Todos los teléfonos tienen acceso posterior al allanamiento. Acá, por ejemplo, se visualizan mensajes de WhatsApp posteriores a los allanamientos. Incluso uno tiene acceso marcado el día 21 de enero de 2020″.

La fiscalía rebatió el punto de los sobres y contradijo su versión. Gustavo García le pidió al testigo que hiciera lectura del acta de fojas 1385/86. Luego le preguntó por los videos: “¿Usted dijo que las filmaciones pueden ser modificadas?”.

Rodríguez Romeo respondió “Mi tarea fue analizar archivos. Yo solo veo ceros y unos”.

“Entonces ¿usted no corroboró si lo que se visualizaba en la filmación se correspondía con el resto de la prueba?”, siguió el fiscal.

“No miré los videos. La única forma que tengo de darle integridad a un archivo digital es verificando su hash”, la serie de números y letras generados por un dispositivo a solicitud de una pieza de software, que contiene información acerca del dispositivo y su usuario. “No soy perito de video”, completó finalmente.

Fuente: Infobae