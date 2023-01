Boca se entrenó e Ibarra ensayó con un once sin Chiquito Romero para el amistoso con Everton

El Xeneize volvió a trabajar en el predio de Ezeiza de cara al cruce amistoso del viernes y el arquero no estuvo pese a que se esperaba que hiciera su debut ante los chilenos. Mirá cual es el 11 que se perfila para el segundo amistoso del año.

Boca volvió a trabajar en Ezeiza con la cabeza puesta en el amistoso del viernes ante Everton que cerrará el triangular amistoso que se disputa en San Juan y Hugo Ibarra porbó el equipo que dispondrá ante los trasandinos. Sin embargo, la sorpresa estuvo en el arco ya que no contó con la presencia de Sergio Romero, quien se esperaba que hiciera su debut. Tampoco estuvo el hasta ahora titular, Agustín Rossi, cuyo futuro es incierto tras conocerse la firma de un precontrato con Flamengo para irse libre a mitad de año.

La idea inicial era que, así como ante Independiente jugó un tiempo Rossi y el complemento Javier García, para este compromiso rotaran los nombres y estuviera desde el inico el exarquero de la Selección Argentina, en lo que marcaría su estreno con la camiseta azul y oro, y en el segundo tiempo fuera reemplazado por Leandro Brey. Sin embargo, en el ensayo Chiquito no participó y los elegidos fueron el juvenil ex-Los Andes y el experimentado arquero de 35 años.

De todos modos, la ausencia del subcampeón del mundo en 2014 no se debe a una lesión sino una decisión del CT y será clave lo que pruebe el jueves para saber si está descartado que comience de titular el viernes. Que no haya sido parte de la práctica no tiene relación con la lesión en la rodilla que lo marginó de su última etapa en el Venezia de Italia y que le impidió hacer su estreno en Boca la temporada pasada, sino que se trata de una molestia muscular que sintió ayer y por la que decidieron preservarlo.

Por su parte, el Negro tiene casi definido el once que parará ante los trasandinos en lo que será el último compromiso previo a la Supercopa Internacional que disputará frente a Racing en Abu Dhabi el próximo 20 de enero. El equipo contaría con mayoría de suplentes, especialmente los que no vieron minutos en el empate ante el Rojo.

Ante las bajas por lesión, para la zaga central utilizaría al capitán de la Reserva Gabriel Aranda, que se recuperó de una molestia, y Nicolás Valentini, el juvenil que retornó de un préstamo en Aldosivi. Además, Ezequiel Fernández, que volvió de su paso por Tigre, estaría desde el inicio ocupando el eje del mediocampo y Exequiel Zeballos, que ante Independiente volvió a jugar tras la dura lesión que sufrió en la tibia, jugaría por primera vez como titular tras más de cuatro meses ausente.

De este modo, para el amistoso, Ibarra dispondría una formación con Sergio Romero o Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Nicolás Valentini, Agustín Sández; Óscar Romero, Ezequiel Fernández, Martín Payero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Luca Langoni.

Fuente: TyC Sports