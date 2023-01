Liga Nacional de Básquet | “Estamos dentro de los mejores equipos de la competencia”, sostuvo el entrenador de OTC

En su presentación ante Unión de Santa Fe, Oberá Tenis Club (OTC) se quedó con la victoria por 71 a 57 en lo que significó el regreso a la competencia oficial de ambos equipos en la temporada. El Celeste tuvo como goleador a Jony Maldonado con 16tpts, bien acompañado por Franco Giorgetti que aportó otros 14.

En conversación con Misiones Online, Fabio Demti, entrenador de OTC, se refirió al primer partido del 2023, dio su punto de vista de cómo lo vio al equipo y cuál será el objetivo del equipo. “El partido que jugamos anoche no fue bueno ya que se notó que veníamos del receso. No solo nosotros, sino que el otro equipo también. Los porcentajes de tiro de tres puntos no fueron buenos. Por suerte mostramos estilos de juegos distintos y eso nos alcanzó para ganar el encuentro con claridad. Sin dudas tenemos que crecer más para los próximos partidos”.

“El partido de ayer lo sentimos un poco bajo en algún punto que no era lo que habíamos preparado, pero eso se dio así por el tema del receso. Igualmente, en líneas generales al equipo lo vi muy bien. Sin dudas, en la parte anímica y mental, los jugadores están muy bien. Cuando no salen las cosas, nos respalda o anímico y el espíritu que tenemos”, agregó.

En ese aspecto, Fabio Demti señaló que “al equipo lo vi muy bien en la preparación. Los jugadores llegaron con las pilas recargadas ya que se prepararon muy bien. Lógicamente, no es lo mismo entrenar que competir y sabemos que entre todos los equipos estamos en igualdad de condiciones. No solo a nosotros nos pasó de ser imprecisos, sino que en otros partidos que vimos también lo notamos”.

Con respecto al objetivo del Celeste en esta temporada, Fabio Demti sostuvo que la idea es igualar o mejorar las instancias a las que llegó OTC en la temporada anterior. “Estamos en una etapa del año en donde observamos que podemos jugar de igual a igual ante cualquier equipo y esto lo pudimos notar en la Liga Sudamericana de Básquet. Creo que un objetivo alto sería meternos dentro de los cuatro mejores para luego afrontar la última instancia de los playoffs y para ello, lucharemos hasta el final”.

El próximo partido de OTC será este miércoles a las 21 en el Derna ante Riachuelo. Luego, tendrá una gira fuera de la provincia. “Jugaremos con San Martín, Regatas y La Unión de Formosa, tres partidos seguidos fuera de casa. La cabeza debe estar en el trabajo que haremos de cara al encuentro frente a Riachuelo y después sí pensar en los partidos que jugaremos en otras provincias porque sabemos que no es nada fácil. Si ponemos en la cancha lo que hacemos el día a día, estoy seguro que haremos un buen camino y daremos pelea en la competencia”.

Por último, el DT del Celeste dejó un mensaje para los hinchas. “La gente sabe que tenemos un buen grupo de jugadores, que entrenamos día a día dándolo todo y que en la cancha logramos buenos resultados. Deben tener esperanzas en el equipo y deben ilusionarse, así como estamos nosotros porque daremos pelea. Es muy temprano para hacer análisis acerca de dónde estaremos al final del torneo, pero en la actualidad estamos dentro de los mejores equipos de la competencia”.