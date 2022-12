Rusia rechazó el plan de paz de Ucrania y señaló que en las propuestas deben incluir las regiones anexadas para poner fin al conflicto

(Reuters) - El Kremlin rechazó este miércoles el plan de paz de 10 puntos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmando que las propuestas para poner fin al conflicto en Ucrania deben tener en cuenta lo que denomina “las realidades actuales” de las cuatro regiones ucranianas que se han unido a Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que «no puede haber un plan de paz para Ucrania que no tenga en cuenta las realidades actuales en relación con el territorio ruso, con la entrada de cuatro regiones en Rusia. Los planes que no tengan en cuenta estas realidades no pueden ser pacíficos».

Rusia declaró en septiembre que las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia formaban parte de su territorio, tras la celebración de unos referendos condenados por Ucrania y los países occidentales. Rusia no controla totalmente ninguna de las cuatro regiones.

Zelenski ha estado promoviendo su plan de paz de 10 puntos, que anunció por primera vez en noviembre, debatiéndolo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otros, e instando a los líderes mundiales a celebrar una Cumbre Mundial por la Paz basada en él.

El plan prevé la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano reconocido internacionalmente, lo que significaría que Rusia renunciaría tanto a las cuatro regiones que afirma haber anexionado como a Crimea, de la que se apoderó en 2014.

El Kremlin ha repetido en varias ocasiones que está abierto a conversaciones de paz con Ucrania, pero no ve voluntad de negociar por parte de Kiev.