Grupo Mirgor fabricará en Argentina notebooks y relojes inteligentes, y generará más de 100 puestos de trabajos

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó del anuncio del Grupo Mirgor y Agro y Tec, empresa que que comenzará a producir equipamiento de electrónica de consumo de última tecnología en Buenos Aires. Las autoridades adelantaron que esto generará aproximadamente más de 100 puestos de trabajo directos.

También estuvieron presentes en el acto los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, y de Comercio, Matías Tombolini.

“Cuando encaramos algo todos juntos lo podemos sacar adelante. Acá estamos todos juntos; Mirgor, Samsung, los trabajadores, SMATA, el Estado. Y estamos empezando a poner en marcha un ciclo que absurdamente en la Argentina se había cortado”, afirmó Massa, quien convocó a construir un “modelo de desarrollo con inclusión”.

“La semana pasada tuvimos la primera exportación de celulares producidos en la Argentina a un país limítrofe, a Paraguay, con 140 mil equipos exportados. Es exportar trabajo argentino a nuestra región y al mundo. Es el desafío que tenemos para salir de la lógica recurrente por crisis de estrechez de dólares”, destacó el ministro y resaltó que a diferencia del gobierno anterior que “no creía en la industria nacional, este modelo de industrialización que se pone en marcha hoy acá se da en solo tres países y tiene que ver con ustedes, con la calidad de nuestro empleo, el talento de lo que llaman nuestro capital humano, con la decisión de inversión, y con que el Estado también esté acompañando”.

Por su parte, Mendiguren expresó: “Queremos un país en la frontera tecnológica, queremos competir en el mundo en función a un valor agregado altamente calificado, eso nos va a sacar definitivamente de la pobreza, de los planes sociales, de la Argentina que cada vez entra en crisis en períodos más cortos porque no es capaz de generar los dólares que necesita para desarrollarse”.

En este sentido, consideró como una “revolución lo que generan las PyMEs cuando ven condiciones y se le dan oportunidades para invertir y crecer”, y resaltó: “Tenemos claro hacia dónde queremos ir, que es cambiar la estructura productiva de Argentina. Vamos por eso y por el camino del desarrollo y hoy lo que estamos haciendo es una síntesis de lo que Sergio no está pidiendo”.

El acto se realizó en la planta de Mirlog del Grupo Mirgor, donde las autoridades de la compañía explicaron que el proyecto contempla la producción de notebooks, auriculares y relojes inteligentes que se desarrollará bajo los más altos estándares globales de calidad, producción, tecnología y conocimiento.

“Es un gran orgullo y una gran alegría poder anunciar esta nueva inversión que se va a realizar en nuestro predio en Garín, en donde a las ya existentes líneas de producción de tablets se van a adicionar líneas de producción de notebooks y de tecnología, y relojes y auriculares inteligentes”, afirmó el gerente general de Grupo Mirgor, José Alonso, y agradeció “enormemente a las autoridades que nos apoyan, escuchan y ayudan porque esto solos no se puede hacer. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este gran proyecto que seguirá creciendo en el tiempo. Verdaderamente podemos decir que en no mucho tiempo Argentina es un productor de electrónica compleja, de tecnología y es un país que puede exportar tecnología al mundo”.

“Acompañamos a Sergio Massa en la consolidación de una economía del futuro que articule valor agregado en cada línea de producción. Hoy somos líderes a nivel global en servicios basados en el conocimiento porque lo mejor que tenemos las y los argentinos es nuestra gente. Esa gente que con cabeza y corazón genera contenidos aprovechando al máximo las tecnologías. Y junto a ellos, tenemos un horizonte claro: construir un proyecto de país que nos incluya a todos y todas”, afirmó el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

“Cuando hablamos de reglas de juego claras tienen que ser reglas de juego justas y no reglas de juego a cualquier precio. Por eso nuestro ministro de Economía propone un modelo en donde las compañías empiecen a construir una ecuación de rentabilidad vinculada al valor agregado y al volumen y no a cobrar cualquier cosa como pasaba hasta no hace mucho tiempo. Y tiene que ver con la idea de construir trabajo que agregue valor, que pague buenos salarios”, sostuvo el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

“Acá hay un equipo y el barco es uno solo. Tenemos una oportunidad histórica y la posibilidad hermosa de salir adelante”, afirmó el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, y puntualizó: “Por calidad de mano de obra hoy vivimos una nueva revolución industrial que nos va a sacar adelante si los que conducen y nosotros nos ponemos de acuerdo y ponemos reglas claras”.

Del encuentro también participaron la subsecretaria de Industria, Priscila Makari; la subsecretaria de Promoción y Desarrollo de capacidades para la Economía del Conocimiento, Natalia Wolaniuk; y el intendente de Escobar, Carlos Ramill, entre otras autoridades.