Sergio Massa anunció un nuevo acuerdo de precios con sectores de la indumentaria

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un "nuevo acuerdo de precios con el sector de la indumentaria hasta 28 de febrero", además de destacar "el nivel de cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre".

“Fijamos precios hasta el 28 de febrero. Mantendremos volúmenes y podremos programar las importaciones para diagramar también la producción. Es importante trabajar en enero, febrero, marzo sobre la temporada de invierno y queremos ayudarlos para que sea lo más exitosa posible”, comentó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida.

“De cara a las fiestas y a los meses de enero y febrero, cuando generalmente hay mucha tensión inflacionaria. El consumo tuvo un vaivén de caída en octubre y de mejora en noviembre. Esto también tiene que ver con que la gente no está dispuesta a convalidad cualquier precio. Debemos buscar el punto de equilibrio de la rentabilidad, que se puedan sostener los puestos de trabajo, pero también que sean valores accesibles para la gente”, sumó el ministro.

Asimismo, algunas de las marcas de indumentaria para niños se comprometieron a realizar descuentos especiales y ofrecerán 100 productos seleccionados con rebajas que parten del 30%. Además, marcas deportivas de primera línea rebajarán un 15% en varios de sus productos.

En ese marco, las empresas firmantes coordinarán con la Secretaría de Comercio los planes de importación de insumos y productos terminados para el 2023 para asegurar un buen abastecimiento que ayude a ir disminuyendo los precios de venta al público.

Forman parte de la medida las marcas Quiksilver, DC Shoes & Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D Anvers – Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA INTERTRADING SA.

“De cara a las fiestas y a los meses de enero y febrero, cuando generalmente hay mucha tensión inflacionaria, valoramos mucho el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios”, declaró Massa, dirigiéndose a las empresas adheridas.

Financiamiento e inversiones

Como parte del acuerdo, el Gobierno Nacional puso a disposición de las empresas de indumentaria una línea de crédito flexible. “Para la temporada de invierno, será fundamental poder financiar no solo la posibilidad de acceder al mercado de divisas, sino también la producción”, remarcó el ministro de Economía.

Massa detalló que se destinarán $ 1,2 billones en créditos a tasa subsidiada que estarán disponibles para las empresas del sector. “Es una herramienta para garantizar sostener la inversión y el empleo”, subrayó.

Alto nivel de cumplimiento

Sergio Massa agradeció a los empresarios del rubro de indumentaria por el compromiso que han mostrado en relación al acuerdo que se firmó en septiembre pasado. “El cumplimiento en la última semana fue de entre 83% y 87%. Esperamos aumentar ese porcentaje”, remarcó el funcionario nacional.

“Aspiramos también nosotros a cumplir con nuestras obligaciones, con la planificación, la disponibilidad de divisas, los mecanismos de incentivo y tratar de mejorar al máximo posible las herramientas de financiamiento”, agregó Sergio Massa.

Analizando el éxito del programa (por el acuerdo firmado en septiembre), el ministro de Economía resaltó que en noviembre, por primera vez en el año, el rubro de indumentaria subió por debajo del IPC general.

Efectivamente, el informe publicado ayer por el Indec reveló que la inflación general de noviembre fue de 4,9%, mientras que el rubro de “prendas de vestir y calzado” avanzó 4,5%.

De todas formas, en el acumulado del año los artículos de indumentaria acumulan una suba del 112,2%, frente a un IPC general de 85,3%.

Acuerdo de precios en indumentaria