Qatar 2022 | El DT de Países Bajos anunció que se retira tras la derrota con Argentina

El entrenador neerlandés había hecho declaraciones que molestaron al capitán argentino y este viernes tuvieron un entredicho en el campo de juego. Sin embargo, el DT esquivó el tema durante la conferencia de prensa y anunció su retiro.

En un partido muy caliente, Argentina superó una gran prueba de fuego y derrotó a Países Bajos para meterse en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. La victoria albiceleste se consumó en la tanda de penales, luego de más de 120 minutos que se caracterizaron por la alta tensión entre los jugadores. A lo largo del encuentro, hubo varios encontronazos y los chispazos también se produjeron una vez finalizado el cotejo, cuando Lionel Messi encaró a Wout Weghorst, el futbolista neerlandés autor de los dos tantos del cuadro europeo. “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”, le advirtió La Pulga, visiblemente enojado.

En la antesala al duelo de este viernes hubo declaraciones que anticipaban un clima caldeado. El DT neerlandés, Louis van Gaal, había manifestado que consideraba el choque de cuartos de final como “una cuenta pendiente” por lo sucedido en Brasil 2014. A la vez, se refirió a Messi y lo criticó por su aporte defensivo: “No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”. También le había respondido duramente a Ángel Di María, que el año pasado lo había señalado como el peor entrenador de su carrera, e incluso había menospreciado a los dirigidos por Lionel Scaloni en caso de una definición desde los doce pasos: “Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja”.

Todas estas declaraciones provocaron el enojo del capitán argentino, que cuando se concretó el triunfo albiceleste fue directo hacia la ubicación del estratega de 71 años y le dijo algo, con cara de pocos amigos. Asimismo, después de su gol de penal en el complemento, hizo el famoso “Topo Gigio” de cara al banco de Países Bajos. Pero eso no fue todo y, en diálogo con los medios, disparó contra el entrenador: “Vende que juega bien al fútbol y después tira pelotazos”.

En este contexto, se esperaba la palabra de Van Gaal y alguna eventual respuesta. Sin embargo, el ex DT de Ajax y Barcelona evitó la polémica y solo se lamentó por la derrota y felicitó a sus jugadores, además de anunciar su salida del banco de suplentes.

“He hecho un cambio de dos jugadores. Teníamos la posesión y cuando la teníamos no encontrábamos al hombre libre y lo he intentado cambiar en el descanso. Hemos luchado en la segunda parte para tratar de remontar el 0-2 con un rival como Argentina que presiona con mucha intensidad. Al final hemos empatado y llegado a los penales. Le había pedido a los jugadores que entrenaran los penales porque tenía la experiencia de hace dos Mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprocharles. Perder por penales es tener muy mala suerte”, dijo en la conferencia de prensa.

Van Gaal comparó la derrota de hoy con la ocurrida hace ocho años: “En Brasil 2014 tenía la impresión de que íbamos a ganar ese partido. Esta vez no hay nada que reprochar porque los jugadores han luchado hasta el final. Han dejado todo lo que tenían. Es muy doloroso ver cómo hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación”.

A su vez, confirmó su salida de la Orange. “No voy a seguir en la selección porque estaba solo para este período. Este es mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Ha sido una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva, aunque hoy no me siento así”, evaluó.

Y concluyó: “Lo que dejo es un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu colectivo y un gran fútbol.

