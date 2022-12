Ante las altas temperaturas, estas son las recomendaciones para prevenir golpes de calor y saber cuándo acudir al médico

A raíz de las altas temperaturas que se vienen registrando en la Provincia y que se incrementarán esta semana, desde el Departamento de Emergencia del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre golpes de calor, puntualizando en la prevención, síntomas y cuándo se recomienda acudir al médico.

En este contexto, la Responsable del área, Andrea Gallardo se refirió al grupo de mayor riesgo y compartió algunas recomendaciones. “los más afectados siempre son los niños y adultos mayores, los dos necesitan que alguien les aporte líquido. Es importante que con el calor estén con ropas claras, holgadas, protegiéndose del sol, entre las 10 y 16 horas, los días de mayor calor extender ese horario”.

A ello agregó “si tienen que salir y estar expuestos al sol, usar sombrilla, bloqueadores solares, siempre hidratarse, se recomienda ingerir entre 2 y 3 litros de agua por día, no cuenta el mate o el tereré”.

Además, hizo una especial mención para las personas que trabajan en el sol, a ellos aconsejó “usar gorra, tratar de protegerse del sol, en lo que se pueda y tomar mucho líquido fresco”.

En relación a los casos registrados el año pasado, la Profesional afirmó que tuvieron muchas deshidrataciones, “son severos cuando hacen fiebre o cuando alteran el sensorio, por lo que en esos casos son motivo de consulta para la guardia de emergencia”, dijo la doctora.

Finalmente, agregó “cuando una persona no está orinando bien, no puede ingerir líquidos, por ejemplo, al tener un problema digestivo y al no poder reponer los líquidos es importante la consulta a la guardia de emergencia para prevenir complicaciones”.