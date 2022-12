Oberá | Se realizó un nueva marcha y pedido de justicia por Josías Galeano

Cerca de un centenar de personas acompañaron a Carolina Ramírez en un nuevo pedido de justicia por la muerte de su hijo, Josías Galeano el joven que estuvo desaparecido 34 días y fue encontrado muerto el pasado 3 de junio en un bañado en un en la ciudad de Oberá.

El numeroso grupo de familiares, amigos y allegados de la familia, se convocó en el Centro Cívico de la Capital del Monte, donde prendieron velas y marcharon con pancartas alusivas al pedido de justicia.

“Pasaron 7 meses, ayer estuve en el cementerio como todas las semanas, le llevé flores, y estuve con él”, sostuvo Carolina, madre de Josías.

“Hoy nos concentramos para pedir justicia y que los verdaderos responsables de su asesinato paguen”, continuó. Con respecto a la causa dice que “el proceso judicial sigue igual, que los policías acusados siguen libres pero sujetos al proceso, y que la causa solo tiene un detenido, Koki Techeira que en su momento dijo que había participado del crimen”.

También señaló que se siente contenida y que son muchas las personas que la apoyan y que son empáticas, y que sobrellevar la muerte de su hijo no ha sido fácil, “cuesta levantarte todos los días y saber que no está, que no va a volver y que lo mataron”, dijo.

“Cuesta tener que llevar flores a un cementerio y explicar a sus hermanitos más pequeños que Josías no está y que no volverá”, finalizó.

Imputaron a cuatro policías de Oberá en una causa paralela que investiga la muerte de Josías Galeanohttps://t.co/Jwzrt8pILi — misionesonline.net (@misionesonline) September 5, 2022