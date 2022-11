La epidemia de lesiones no cede antes del Mundial de Qatar. Los nombres se acumulan día tras días, a medida que se acerca el día de la inauguración y tanto los jugadores como los cuerpos técnicos culpa al calendario.

Faltan 2 días para el Mundial de Qatar 2022 y esta es la lista de los jugadores que se pierden el mundial. Argentina acaba de desafectar a Nicolás González y Joaquín Correa (entran Ángel Correa y Thiago Almada) y sigue a la espera de más novedades.

La siguiente es una lista de los jugadores que se quedaron fuera de la cita a poco tiempo del inicio en todo el mundo:

SADIO MANÉ (SENEGAL) : El delantero fue descartado el jueves del Mundial después de que se confirmara que necesitará cirugía por una lesión en la pierna. Mané se lesionó el peroné derecho en un partido con su club Bayern Munich.

: El delantero fue descartado el jueves del Mundial después de que se confirmara que necesitará cirugía por una lesión en la pierna. Mané se lesionó el peroné derecho en un partido con su club Bayern Munich. CHRISTOPHER NKUNKU (FRANCIA) : la Federación Francesa de Fútbol informó que el delantero del Leipzig se perderá la Copa del Mundo debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante un entrenamiento con la selección de Francia. Un video que circula en las redes sociales muestra el choque de Nkunku con su compañero Eduardo Camavinga.

: la Federación Francesa de Fútbol informó que el delantero del Leipzig se perderá la Copa del Mundo debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante un entrenamiento con la selección de Francia. Un video que circula en las redes sociales muestra el choque de Nkunku con su compañero Eduardo Camavinga. BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (POLONIA) : el arquero del Spezia de Italia se lesionó el tobillo durante un partido de la Serie A ante Hellas Verona. Dragowski fue sacado en camilla justo antes del medio tiempo luego de una entrada a Kevin Lasagna de Verona, con el tobillo aparentemente dislocado.

: el arquero del Spezia de Italia se lesionó el tobillo durante un partido de la Serie A ante Hellas Verona. Dragowski fue sacado en camilla justo antes del medio tiempo luego de una entrada a Kevin Lasagna de Verona, con el tobillo aparentemente dislocado. JESÚS “TECATITO” CORONA (MÉXICO) : el extremo del Sevilla sufrió en agosto una fractura en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento con el club de La Liga y fue operado. El jugador de 29 años fue incluido en la lista preliminar de 31 jugadores del director técnico Gerardo Martino, pero la Federación Mexicana de Fútbol informó que el delantero de 29 años quedó totalmente descartado debido a que no se recuperó de la lesión.

: el extremo del Sevilla sufrió en agosto una fractura en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento con el club de La Liga y fue operado. El jugador de 29 años fue incluido en la lista preliminar de 31 jugadores del director técnico Gerardo Martino, pero la Federación Mexicana de Fútbol informó que el delantero de 29 años quedó totalmente descartado debido a que no se recuperó de la lesión. GIOVANI LO CELSO (ARGENTINA) : el mediocampista, integrante habitual de la alineación titular del seleccionado argentino, se lesionó la pierna derecha jugando para el Villarreal ante el Athletic de Bilbao en la liga española. La prensa indicó que Lo Celso sufrió un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo cual el entrenador Lionel Scaloni le comunicó que no formará parte de la lista de convocados para el Mundial.

: el mediocampista, integrante habitual de la alineación titular del seleccionado argentino, se lesionó la pierna derecha jugando para el Villarreal ante el Athletic de Bilbao en la liga española. La prensa indicó que Lo Celso sufrió un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo cual el entrenador Lionel Scaloni le comunicó que no formará parte de la lista de convocados para el Mundial. ARTHUR MELO (BRASIL) : el mediocampista cedido por el Liverpool sufrió una lesión muscular en los prolegómenos de un partido de la Liga de Campeones contra el Rangers en octubre.

: el mediocampista cedido por el Liverpool sufrió una lesión muscular en los prolegómenos de un partido de la Liga de Campeones contra el Rangers en octubre. PAUL POGBA (FRANCIA) : se lesionó la rodilla en pretemporada y pasó por el quirófano en septiembre para reparar un menisco dañado. El jugador de 29 años volvió a entrenar, pero el 31 de octubre su agente dijo que el centrocampista no volvería a jugar hasta después del Mundial.

: se lesionó la rodilla en pretemporada y pasó por el quirófano en septiembre para reparar un menisco dañado. El jugador de 29 años volvió a entrenar, pero el 31 de octubre su agente dijo que el centrocampista no volvería a jugar hasta después del Mundial. N’GOLO KANTE (FRANCIA) : el volante central del Chelsea sufrió un revés en su rehabilitación de una lesión en los isquiotibiales que le ha limitado a dos apariciones esta temporada. Estará cuatro meses de baja tras ser operado.

: el volante central del Chelsea sufrió un revés en su rehabilitación de una lesión en los isquiotibiales que le ha limitado a dos apariciones esta temporada. Estará cuatro meses de baja tras ser operado. BOUBACAR KAMARA (FRANCIA) : el centrocampista del Aston Villa sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre que le mantendrá de baja hasta después del Mundial.

: el centrocampista del Aston Villa sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre que le mantendrá de baja hasta después del Mundial. TIMO WERNER (ALEMANIA) : el delantero del RB Leipzig, de 26 años, se lesionó el tobillo durante la victoria por 4-0 en la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk a principios de noviembre y estará de baja lo que resta de 2022.

: el delantero del RB Leipzig, de 26 años, se lesionó el tobillo durante la victoria por 4-0 en la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk a principios de noviembre y estará de baja lo que resta de 2022. DIOGO JOTA (PORTUGAL) : el delantero del Liverpool se perderá el torneo debido a una lesión en la pantorrilla que sufrió en la victoria sobre el Manchester City, pero el entrenador del club de la Premier League, Jürgen Klopp, dijo que no necesitaría cirugía.

: el delantero del Liverpool se perderá el torneo debido a una lesión en la pantorrilla que sufrió en la victoria sobre el Manchester City, pero el entrenador del club de la Premier League, Jürgen Klopp, dijo que no necesitaría cirugía. PEDRO NETO (PORTUGAL) : el extremo del Wolverhampton Wanderers, de 22 años, será operado de una lesión de tobillo sufrida contra el West Ham United en octubre.

: el extremo del Wolverhampton Wanderers, de 22 años, será operado de una lesión de tobillo sufrida contra el West Ham United en octubre. MAXIME CREPEAU (CANADÁ) : la selección canadiense dijo que el portero se perderá el Mundial tras sufrir una fractura en la pierna derecha mientras jugaba la final de la Copa MLS. El portero de Los Ángeles FC, que se esperaba que fuera uno de los suplentes de Milan Borjan en Qatar, sufrió la lesión durante la prórroga en un choque que le valió una tarjeta roja.

: la selección canadiense dijo que el portero se perderá el Mundial tras sufrir una fractura en la pierna derecha mientras jugaba la final de la Copa MLS. El portero de Los Ángeles FC, que se esperaba que fuera uno de los suplentes de Milan Borjan en Qatar, sufrió la lesión durante la prórroga en un choque que le valió una tarjeta roja. SCOTT KENNEDY (CANADÁ) : el defensor de 25 años sufrió una extraña lesión en el hombro a finales de octubre mientras jugaba en el SSV Jahn Regensburg de la segunda división alemana.

: el defensor de 25 años sufrió una extraña lesión en el hombro a finales de octubre mientras jugaba en el SSV Jahn Regensburg de la segunda división alemana. YUTA NAKAYAMA (JAPÓN) : el zaguero del club inglés Huddersfield Town se perderá el Mundial tras ser descartado para el resto de la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles. Nakayama necesitaría una intervención quirúrgica tras lesionarse en la derrota como local 2-0 ante el Sunderland en la Championship de segunda división.

: el zaguero del club inglés Huddersfield Town se perderá el Mundial tras ser descartado para el resto de la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles. Nakayama necesitaría una intervención quirúrgica tras lesionarse en la derrota como local 2-0 ante el Sunderland en la Championship de segunda división. REECE JAMES (INGLATERRA) : el lateral derecho inglés Reece James dijo que se perderá el Mundial por una lesión de rodilla. El defensa de 22 años, que ha sido 15 veces internacional, se lesionó jugando con el Chelsea contra el AC Milan en la Liga de Campeones el mes pasado.

: el lateral derecho inglés Reece James dijo que se perderá el Mundial por una lesión de rodilla. El defensa de 22 años, que ha sido 15 veces internacional, se lesionó jugando con el Chelsea contra el AC Milan en la Liga de Campeones el mes pasado. CHRIS RICHARDS (EEUU) : el defensa central de Estados Unidos Chris Richards dijo que se perderá el Mundial tras no poder recuperarse de una lesión en los isquiotibiales a tiempo para el torneo de Qatar. El jugador del Crystal Palace, que participó en cinco partidos de clasificación para el Mundial con Estados Unidos, sufrió la lesión en septiembre.

: el defensa central de Estados Unidos Chris Richards dijo que se perderá el Mundial tras no poder recuperarse de una lesión en los isquiotibiales a tiempo para el torneo de Qatar. El jugador del Crystal Palace, que participó en cinco partidos de clasificación para el Mundial con Estados Unidos, sufrió la lesión en septiembre. Nicolás González y Joaquín Correa

Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la Selección argentina: los reemplazan Ángel Correa y Thiago Almada

El jugador de la Fiorentina, que acarreaba problemas físicos, sufrió una lesión muscular en la primera práctica del plantel en Doha: lo reemplazará Ángel Correa. El hombre del Inter, que había hecho un gol ante Emiratos Árabes, había terminado tocado.

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el cuerpo técnico de Argentina convoca a Ángel Correa”, rezó el escueto comunicado mediante el que la Selección anunció la baja del delantero de la Fiorentina, de 24 años, y la incorporación del ex San Lorenzo, quien había quedado afuera en el último corte.

Fue el comienzo de una jornada agitada en Qatar University, el hogar de la Albiceleste en Doha. Es que no fue el primero en perder su lugar en la nómina. Cerca de las 18 (hora argentina), el seleccionado confirmó otra baja: “El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas”. El tiempo de análisis fue corto: 45 minutos después resultó elegido Thiago Almada.

El detalle de lo sucedido con ambos en los últimos días explica la decisión del cuerpo técnico. El ex Argentinos acarreaba problemas físicos, al punto de que no participó del amistoso de ayer ante Emiratos Árabes. Y en el primer ensayo del plantel en Qatar University sufrió una nueva dolencia que resultó decisiva. Luego del 5-0 en Abu Dhabi, Lionel Scaloni había advertido que varios integrantes del plantel llegaban tocados a la Copa del Mundo. Y no había descartado modificaciones en la nómina.