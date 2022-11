Una fiesta inolvidable: Black Panther llega al IMAX del Conocimiento

Desde este miércoles con un preestreno exclusivo, «Black Panther: Wakanda Forever» llega al IMAX del Conocimiento acompañado de invitados especiales, música en vivo, tragos, dibujantes, charlas, sorteos y mucho más.

Este miércoles 9 desde las a las 19.30 hs., arranca el Wakanda Fest en el IMAX del Conocimiento, en la previa del preestreno exclusivo (21.00 hs.) del filme de Marvel Cómics. La última entrega que concluye esta etapa del universo de la franquicia despierta mucha curiosidad entre los fanáticos, y por esto se recibirá como una fiesta. El preestreno estará acompañado por Lolo Vallejos Cócteles, con Servicio de Coctelería Posadas FC. que estarán preparando tragos para los asistentes.

Además, los días miércoles, jueves y sábado se recibirá en el hall del IMAX al invitado Damian Nakache, periodista especializado en cine, quien estará realizando charlas, juegos y sorteos con el público durante la primera semana de estreno en las funciones nocturnas. También estarán de coleccionistas y trece dibujantes misioneros realizando muestras de figuras de acción y de sus dibujos versionando el cómic de Black Panther. Por último, el DJ Juan Escarena los 3 días en que estará Damian y un dibujante en vivo, Esteban Chamorro (Kito), los días del preestreno y el estreno.

Black Panther: lo que cierra, lo que abre

Dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Letitia Wright y Tenoch Huerta, el filme tiene lugar después de la película más importante de la Fase 4, «Spider-Man: No Way Home». Wakanda Forever, la secuela de Black Panther, es la encargada de poner el broche de oro a la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Hipotéticamente, la línea cronológica se da de forma simultánea a «Thor: Love and Thunder», aunque en otro tono.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del miércoles 9 al domingo 13 de noviembre (3D +13 c/r)

Miércoles 9 (Preestreno)

21.00: Black Panther: Wakanda Forever (3D Subtitulada)

Jueves 10

18.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Castellano)

21.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Subtitulada)

Viernes 11

18.00 Black Panther: Wakanda Forever (2D Castellano)

21.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Subtitulada)

Sábado 12

15.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Castellano)

18.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Castellano)

21.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Subtitulada)

Domingo 13

17.00 Black Panther: Wakanda Forever (2D Castellano)

20.00 Black Panther: Wakanda Forever (3D Subtitulada)

Tal vez te interese leer La Joaqui llega a Misiones por primera vez este 27 de noviembre: no te pierdas de este show y adquirí tus entradas en Comprasmisiones.com.ar

Tarifas

Entrada general $1.000. Jubilados y menores de 12 años $800. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.