Posadas | Desde la Industrial denuncian irregularidades en la Estudiantina 2022

Alumnos y representantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica N1 “UNESCO”, conocida como la Industrial, denuncian fraude en el escrutinio de la Estudiantina 2022 en Posadas.

Alumnos de la Industrial se manifestaron en contra de la quita de puntos de la que fueron informados en el inicio del escrutinio de la Estudiantina 2022. Hoy se conocieron los resultados de la mayor fiesta de los estudiantes posadeños.

Este mediodía los alumnos de la Industrial – Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 – se dieron cita en el Centro Cívico de Posadas, para poner en manifiesto su descontento con la quita del 30 por ciento de los puntos que según dijeron, les fue informada al inicio del escrutinio.

Matías Godoy, asesor de la Industrial indicó que el motivo que le esgrimieron las autoridades de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), fue a raíz de una denuncia por un supuesto caso de grooming que tuvo como protagonista a un ex asesor de la institución.

Juan Carlos Godoy, director de la banda de música de la Industrial, dijo que no se respetó el debido proceso y que el caso del ex asesor está siendo investigado por la justicia, por lo cual, no debería recaer una sanción sobre los chicos que “nada tuvieron que ver con el hecho denunciado”.

“No se respetó el debido proceso ni hubo oportunidad de descargo”, coincidieron ambos.

Respecto a qué harán al respecto, dijeron que nada más, querían dejar en claro su disconformidad y como mensaje para los chicos que no pierdan el entusiasmo “porque la Estudiantina se gana en la calle. Veremos el año que viene”.

